77. Primetime Emmy Ödülleri: The Studio ve Adolescence gecenin kazananları

77. Primetime Emmy Ödülleri Los Angeles'ta dağıtıldı; The Studio ve Adolescence öne çıktı, törene katılan isimler Gazze saldırılarına tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 09:24
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 09:24
Peacock Tiyatrosu, Los Angeles, California ev sahipliğinde düzenlenen törende 77. Primetime Emmy Ödülleri sahiplerine takdim edildi. "Televizyonun Oscarları" olarak nitelendirilen ödüller bu yıl da geniş ilgi gördü.

Gecenin öne çıkanları: The Studio ve Adolescence

Ödül gecesinde Netflix yapımı Adolescence ile Apple TV yapımı The Studio birçok dalda ödül alarak geceye damgasını vurdu.

En İyi Drama Dizisi ödülünün sahibi The Pitt olurken, En İyi Komedi Dizisi ödülünü The Studio kazandı. Seth Rogen, En İyi Erkek Komedi Oyuncusu seçildi; "Hacks" dizisinin oyuncusu Jean Smart ise En İyi Kadın Komedi Oyuncusu ödülünü aldı.

The Studio, toplam 13 ödül kazanarak tek sezonda en fazla ödül kazanan komedi dizisi olarak kayıtlara geçti.

Dram dallarında Noah Wyle "En İyi Erkek Drama Oyuncusu" ödülüne layık görülürken, Katherine LaNasa "En İyi Yardımcı Erkek Drama Oyuncusu" ödülünü kazandı. Britt Lower ise "En İyi Kadın Drama Oyuncusu" ödülünü aldı.

Mini dizi başarısı: Adolescence

Adolescence mini dizi dalında dikkat çekti. Dizinin oyuncularından Stephen Graham "En İyi Mini Dizi Oyuncusu" ödülünü alırken, Erin Doherty "En İyi Yardımcı Kadın Mini Dizi Oyuncusu" ve Owen Cooper "En İyi Yardımcı Erkek Mini Dizi Oyuncusu" ödüllerine layık görüldü.

Dizinin yönetmeni Philip Barantini, "En İyi Mini Dizi Yönetmeni" ödülünü kazanırken, senarist Jack Thorne ve Stephen Graham "En İyi Mini Dizi Senaryosu" ödülünü paylaştı.

Törende siyasi duruşlar ve Gazze tepkileri

Törende birçok ünlü oyuncu, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.

Oscar ödüllü İspanyol sinema oyuncusu Javier Bardem, törene Filistin mücadelesinin sembolü haline gelen siyah, beyaz, kırmızı ve yeşil renklerdeki kefiyeyi takarak katıldı. Bardem, The Hollywood Reporter dergisine verdiği demeçte, "İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımı destekleyen veya meşrulaştıran herhangi bir filmde veya televizyon şirketinde çalışmayacağım" diyerek, "Bu kadar basit. Bu sektörde ya da başka herhangi bir sektörde bunu yapmamalıyız." ifadelerini kullandı. Bardem ayrıca İsrail'e ticari ve diplomatik yaptırımlar uygulanması çağrısında bulunarak "Özgür Filistin" ifadesini kullandı.

ABD'li komedyen ve oyuncu Megan Stalter ise törene üzerinde "Ateşkes" yazan bir çanta ile katıldı. Stalter, bir platformda sesini duyurmanın önemine dikkat çekerek, "Dünyadaki en önemli şey barışa sahip olmak." dedi ve şöyle ekledi: "Bir şey söylemeden duramam ve bu, büyük bir gece elbisesi giymiş olsam da kot pantolon giymiş olsam da, bu bana görünüşümden daha önemli gibi geliyor. Gerçekten korkunç olan şeyler hakkında konuşmak çok önemli."

