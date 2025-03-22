79 Yaşındaki Mehmet Sağlam, 45 Yıldır Tamirciliği Heyecanla Sürdürüyor

Zonguldak'ta 45 yılı geride bırakan ve 2024'te 'Yılın Ahisi' ödülüyle onurlandırılan Mehmet Sağlam, 79 yaşında olmasına rağmen mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Üç çocuk ve beş torun sahibi olan Sağlam, 14 yaşında babasının vefatının ardından ailesine bakabilmek için av tüfeği yapımında çalışmaya başladı. Sonrasında Zonguldak'a yerleşen Sağlam, zamanla elektrikli ev aletlerinin tamirine yöneldi ve kentin aranan ustalarından biri haline geldi.

Çaydamar Mahallesi'ndeki dükkanında yalnız başına çalışan Sağlam, 'önce müşteri memnuniyeti' ilkesini benimseyerek 45 yıldır hizmet veriyor. Ütü, süpürge, ocak, fırın gibi birçok elektrikli ev aletinin bakımını yapan Sağlam, sağlığı elverdikçe işine devam etmek istiyor.

Mehmet Sağlam, AA muhabirine verdiği demeçte, mesleğine olan bağlılığını ve 'Yılın Ahisi' seçildiği için duyduğu mutluluğu dile getirdi. Av tüfeği yapımı konusunda amcasından öğrendiklerini, şimdiki mesleğini ise kendi çabalarıyla edindiğini belirtti.

Son yıllarda servis yerine kendi dükkanında çalışmayı tercih eden Sağlam, müşteri memnuniyetinin önemine dikkat çekti. "İşimi yapıp müşteri memnun olursa, bana paradan daha değerli geliyor" diyen Sağlam, müşterilerin memnun olmadıklarında parasını geri verdiğini vurguladı.

Yaşanan bazı zorluklara rağmen mesleğini çok sevdiğini belirten Sağlam, çırak ve kalfa yetişmemesinden yakınarak, gençlere iş hayatında sürekli öğrenmenin önemini anlattı.

Kendisi için hala bir şeyler yapabilmenin çok değerli olduğunu vurgulayan Sağlam, 'Üretmek demek, memlekete katkı demektir' şeklinde konuştu. 'Allah sağlık verdiği sürece devam edeceğim' diyen Sağlam, mesleği sayesinde kazandığı maddi kazanç ve itibarla mutluluğunu paylaştı.

Zonguldak'ta 45 yılı geride bıraktığı meslek hayatında 2024'te "Yılın Ahisi" ödülüyle onurlandırılan Mehmet Sağlam, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini ilk günkü heyecanla devam ettiriyor. Ütü, süpürge, ocak, fırın, bulaşık ve çamaşır makinesi gibi birçok elektrikli ev aletinin tamirini ve bakımını yapan Sağlam, sağlığı elverdikçe işini devam ettirmek istiyor.

Zonguldak'ta 45 yılı geride bıraktığı meslek hayatında 2024'te "Yılın Ahisi" ödülüyle onurlandırılan Mehmet Sağlam, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini ilk günkü heyecanla devam ettiriyor. Ütü, süpürge, ocak, fırın, bulaşık ve çamaşır makinesi gibi birçok elektrikli ev aletinin tamirini ve bakımını yapan Sağlam, sağlığı elverdikçe işini devam ettirmek istiyor.