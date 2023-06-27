8.5 milyonluk lüks araç sahibi polis, trafikte sıkıştırdığı avukatın bacaklarını kırdı!

Avukat Fatih Uzun, 22 Nisan'da ailesiyle birlikte Manisa'dan İstanbul'a dönerken bir Maserati'nin yanından geçti ve başka bir araçla tehlikeli bir şekilde araç kullanmamak için şeridini değiştirmek istedi. Muğla İlçe Polis Karakolunda polislik eğitimi alan lüks Maserati aracın sürücüsü olan Hüseyin Tayfun Üçgül, mi alan lüks Maserati sürücüsü Hussain Tayfung Uzgür, Fatih Uzun'u sollarken aracını taciz etti.

Edinilen bilgilere göre; polis memuru Uzun'a küfrederek aracı durdurmasını istedi ve trafiği neredeyse kilitledi. Fatih Uzun'un arabasının önünde duran bir polis memuru Uzun'un arabasını durdurdu ev aracından zorla indirerek saldırdı. Feci şekilde darp edilen avukat, bacağının iki yerinden kırılması nedeniyle peş peşe ameliyatlar oldu ve 10 gün hastanede kaldı.

"Çocuklarım engelli olmamdan korkuyor."





Avukat Fatih Uzun korkuyu şöyle anlattı:

"Maserati otomobilin sürücüsü bilerek frene basıp beni taciz etti. Camı açıp sözlü tacizde bulundu ve aynı zamanda da sağa çekmemi söyledi. Yaklaştı." Bana vurdu ve bacağıma tekme attı. İki yerden kırık.

Yere düştüm ve çığlıklarım karımı arabadan indirdi ve onun yardımıyla arabaya binmeyi başardım ve polisi aradım. O olay sonucunda 10 gün hastanede yattım ve ben büyük bir ameliyat olmak zorunda kaldım. Tedavim 20 hafta sürüyor. 5 ve 9 yaşındaki kızlarım bu olay sırasında arabadaydı. Çocuklar engelli olacağımdan korkuyor” dedi.

Serbest bırakıldı, hakkında iddianame düzenlendi

Soma Başsavcılığı, ifadesinin alınmasının ardından serbest kalan Hüseyin Tayfun Üçgül ile ilgili 9 yıla kadar hapis cezası ve sivil haklar aktivizmi de dahil olmak üzere bazı haklardan yoksun bırakılmasını istedi.