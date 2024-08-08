Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

8 Ağustos 2024 Gündem Özeti

Bugünün önemli olayları ve gelişmeleri: CHP'den Bakanlıklara, ekonomiden spora geniş bir yelpaze.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 00:01
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 00:01
8 Ağustos 2024 Gündem Özeti

GÜNDEM ÖZETİ / 8 Ağustos 2024

Kurucu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

SİYASET

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, A Mili Kadın Voleybol Takımı'nın İtalya ile yapacağı yarı final maçını izlemek üzere Paris'e gidecek. Ayrıca, İstanbul Evi Etkinlikleri çerçevesinde Türk katılımcılarla bir araya gelecek.

YASAMA VE YÜRÜTME

  • Murat Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Bağcılar Millet Bahçesi'nin açılışında bulunacak. (İstanbul/15.00)
  • CHP, Asu Kaya'nın Kadın Kolları Genel Başkanlığına atanması nedeniyle bir devir teslim töreni gerçekleştirecek. (Ankara/13.00)

EKONOMİ

  • Ömer Bolat, Ticaret Bakanı, Türkiye-Pakistan Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak ve Türk firmalarıyla ikili görüşmeler yapacak. (İslamabad)
  • Fatih Karahan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı, 2023 yılının 3. çeyreğine yönelik "Enflasyon Raporu"nu açıklayacak. (Ankara/10.30)
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 yıl vadeli devlet tahvilinin doğrudan satış ihalesini gerçekleştirecek. (Ankara)
  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini paylaşacak. (Ankara/14.00)
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak. (Ankara/14.30)
  • Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ait finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. (Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim dikkate alınmakta. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

  • A Mili Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde İtalya ile karşılaşacak. (Paris/21.00)
  • 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na devam edilmekte; kadın voleybol dışında milli sporcular, 5 farklı kategoride mücadele edecek. (Paris/10.33/23.51)
  • Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında, Avusturya'nın Rapid Wien takımını ağırlayacak. (Trabzon/20.00)
  • RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunun ilk maçında, Gürcistan'ın Iberia Tiflis ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. (Tiflis/19.00)

Dikkat! Anadolu Ajansının yayımladığı her türlü bilgi, yalnızca aboneler için geçerlidir. Abone olmayanlar, içerikleri herhangi bir şekilde kullanamaz. Aksi halde hukuki ve cezai yaptırımlar uygulanabilir.

İLGİLİ HABERLER

1-2 çocuklu hanelere müjde! Aile Destek Programı artarak geri geldi! 1860 TL ödenecek

Bugünün en şanslı burçları ortaya çıktı! 8 Ağustos 2024 günlük burç yorumları

Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere Büyük Destek! Artık bedava ve hergün verilecek

Müteahhitleri kıskandıracak alım fırsatları doğdu Dev arazi 615.000 TL! Kıymetli bölgede en dip fiyata satılacak

Emekliler pürdikkat kesilecek! Meclis'te onaylandı: 09.00'da IBAN'a 2500 TL aktarıldı

Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor

Araç hayali olana müjde! Vakıfbank ötelemeli kredi kampanyasını patlattı

Taşıt kredisi faizleri 2'den düştü! Ağustos'ta araçlar Dacia Finans'tan

1-2 çocuklu hanelere müjde! Aile Destek Programı artarak geri geldi! 1860 TL ödenecek

Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı

Bugünün en şanslı burçları ortaya çıktı! 8 Ağustos 2024 günlük burç yorumları

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak