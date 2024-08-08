8 Ağustos 2024 Gündem Özeti

GÜNDEM ÖZETİ / 8 Ağustos 2024

SİYASET

Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, A Mili Kadın Voleybol Takımı'nın İtalya ile yapacağı yarı final maçını izlemek üzere Paris'e gidecek. Ayrıca, İstanbul Evi Etkinlikleri çerçevesinde Türk katılımcılarla bir araya gelecek.

YASAMA VE YÜRÜTME

Murat Kurum , Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Bağcılar Millet Bahçesi'nin açılışında bulunacak. (İstanbul/15.00)

, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Bağcılar Millet Bahçesi'nin açılışında bulunacak. (İstanbul/15.00) CHP, Asu Kaya'nın Kadın Kolları Genel Başkanlığına atanması nedeniyle bir devir teslim töreni gerçekleştirecek. (Ankara/13.00)

EKONOMİ

Ömer Bolat , Ticaret Bakanı, Türkiye-Pakistan Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak ve Türk firmalarıyla ikili görüşmeler yapacak. (İslamabad)

, Ticaret Bakanı, Türkiye-Pakistan Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak ve Türk firmalarıyla ikili görüşmeler yapacak. (İslamabad) Fatih Karahan , Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı, 2023 yılının 3. çeyreğine yönelik "Enflasyon Raporu"nu açıklayacak. (Ankara/10.30)

, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı, 2023 yılının 3. çeyreğine yönelik "Enflasyon Raporu"nu açıklayacak. (Ankara/10.30) Hazine ve Maliye Bakanlığı , 1 yıl vadeli devlet tahvilinin doğrudan satış ihalesini gerçekleştirecek. (Ankara)

, 1 yıl vadeli devlet tahvilinin doğrudan satış ihalesini gerçekleştirecek. (Ankara) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu , haftalık bankacılık sektörü verilerini paylaşacak. (Ankara/14.00)

, haftalık bankacılık sektörü verilerini paylaşacak. (Ankara/14.00) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası , haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak. (Ankara/14.30)

, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak. (Ankara/14.30) Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ait finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. (Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim dikkate alınmakta. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

A Mili Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde İtalya ile karşılaşacak. (Paris/21.00)

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na devam edilmekte; kadın voleybol dışında milli sporcular, 5 farklı kategoride mücadele edecek. (Paris/10.33/23.51)

Trabzonspor , UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında, Avusturya'nın Rapid Wien takımını ağırlayacak. (Trabzon/20.00)

, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında, Avusturya'nın takımını ağırlayacak. (Trabzon/20.00) RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunun ilk maçında, Gürcistan'ın Iberia Tiflis ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. (Tiflis/19.00)

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