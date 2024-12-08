8 Aralık 2024 Gündem Özeti: Politika, Ekonomi ve Spor Gelişmeleri

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bugün Trabzon'da Akçaabat Belediyesi Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan AK Parti Akçaabat Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katılacak. Aynı zamanda Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek. (Trabzon/15.30/19.30/20.00)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik de Aydın'da partisinin Aydın İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ne iştirak edecek. (Aydın/14.30)

EKONOMİ FİNANS

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da AK Parti Çankaya 8. Olağan Kongresi'ne katılacak. (Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

Bugün, 22. Doha Forumu ikinci günündeki etkinliklerle devam edecek. (Doha)

Suriye'de, rejim karşıtı silahlı grupların kontrolüne giren Halep, İdlib ve Hama illerindeki gelişmeler ile Suriye Milli Ordusu'nun Tel Rıfat ilçe merkezini PKK/YPG'dan kurtardığı Özgürlük Şafağı Operasyonu takip ediliyor. (Hama/Halep/İdlib/Tel Rıfat)

Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarına ilişkin gelişmeler de izleniyor. (Gazze/Kudüs)

SPOR

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında önemli karşılaşmalar gerçekleşecek. Eyüpspor-Reeder Samsunspor, RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor, Net Global Sivasspor-Galatasaray ve Bellona Kayserispor-Corendon Alanyaspor maçları bugünkü programda yer alıyor. (İstanbul/13.30/19.00/Sivas/Kayseri/16.00)

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Ankara Keçiörengücü-Uğur Okulları İstanbulspor, Gençlerbirliği-Solwie Energy Fatih Karagümrük, Boluspor-MKE Ankaragücü ve Siltaş Yapı Pendikspor-Sakaryaspor mücadeleleri oynanacak. (Ankara/13.30/16.00/Bolu/16.00/İstanbul/19.00)

Nesine 2. Lig'de Beyaz Grup maçları başlayacak, Kırmızı Grup maçları ise tamamlanacak. Ayrıca, Nesine 3. Lig'de de 1. ve 3. Grup maçları oynanacak, 2. Grup karşılaşmaları başlayacak ve 4. Grup müsabakaları tamamlanacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 11. hafta maçları gerçekleşecek; Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise 9. haftaya Beşiktaş Fibabanka-Bursaspor Yörsan, Türk Telekom-Fenerbahçe Beko ve TOFAŞ-Anadolu Efes maçlarıyla devam edilecek. (İstanbul/15.30/Ankara/18.00/Bursa/20.30)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta müsabakaları, Kocaeli’de Danilos Pizza-İlkem Yapı Tarsusspor ve Beşiktaş-OGM Ormanspor karşılaşmalarıyla son bulacak. (Kocaeli/16.00/İstanbul/19.30)

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın sezonun 24. ve son ayağı olan Abu Dabi Grand Prix'i bu akşam koşulacak. (Abu Dabi/16.00)

30. Avrupa Kros Şampiyonası, Antalya DokumaPark Kros Parkuru'nda gerçekleştirilecek. (Antalya/10.30)

Son olarak, Sutopu Kadınlar Challenger Kupası'nda A Grubu maçları İstanbul'da tamamlanacak. İzmir Büyükşehir Belediyespor-Otter Swimming Club ve Galatasaray Zena-VK Jadran Split isimli takımlar karşı karşıya gelecek. (İstanbul/10.00/12.00)