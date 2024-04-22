8 ilde “Bozdoğan-28” operasyonları ile 82 nokta imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesi ile 8 ilde gerçekleştirilen “Bozdoğan-28” operasyonları hakkında bilgi verdi. Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komanda ve Güvenlik Korucuları, çok sayıda jandarma ekiplerinin de katılımı ile yapılan operasyonlar sonucunda, Diyarbakır, Mardin, Hatay, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Siirt ve Şırnak illerinde önemli miktarda mühimmat, patlayıcı ve silah imha edildi.

Bakan Yerlikaya tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, 8 ilde gerçekleştirilen “Bozdoğan-28” operasyonlarında, 06 kg amonyum nitrat ve C4 patlayıcı madde, 15 el yapımı patlayıcı, 859 adet çeşitli türde mühimmat, 9 adet pompalı tüfek, 7adet el bombası olmak üzere çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirdi.