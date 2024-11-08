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8 Kasım 2024 Gündemi

Bugün Türkiye'de gerçekleşecek önemli etkinlikler ve gelişmeler gözden geçiriliyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 00:00
8 Kasım 2024 Gündemi

8 Kasım 2024 Gündemi

Kuruluş: Anadolu Ajansı (Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk, 6 Nisan 1920)

TBMM Başkanı'nın Zirve Katılımı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Brezilya'da düzenlenen 10. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nin "21. Yüzyılın Zorluklarına Uyum Sağlayan Küresel Yönetişimin İnşasında Parlamentolar" başlıklı oturumuna katılacak ve bazı meclis başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Yasal ve İdari Faaliyetler

  1. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Üniversitesi'nde 7. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Ödül Töreni'ne katılacak. (Saat: 16.30, Bartın)
  2. CHP Genel Başkan Yardımcıları Zeliha Aksaz Şahbaz ve Ulaş Karasu, parti genel merkezinde basın toplantıları düzenleyecekler. (Ankara: 12.00 / 13.30)
  3. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2025 yılı bütçesini görüşecek. (Saat: 10.00, TBMM)

Ekonomik Gelişmeler

  1. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bosphorus Summit programına katılacak. (Saat: 09.30, İstanbul)
  2. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ardahan'da Aşık Şenlik Tüneli ve Bağlantı Yolu Açılış Töreni'ne katılacak, Kars’ta Valilik, Belediye ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaret edecek. (Ardahan: 11.00-13.15 / Kars: 15.30-17.00)
  3. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2024-IV tanıtımı için bilgilendirme toplantısı yapacak. (Saat: 10.30, Ankara)
  4. TÜİK, ekim ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını ve 2023 yılı hizmet-ticaret sektörü nihai enerji tüketim istatistiklerini açıklayacak. (Saat: 10.00, Ankara)

Dünya Gündemi

  1. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan'ı ziyaret ederek mevkidaşı Yorgo Gerapetritis ile görüşecek.
  2. ABD'de 2024 yılı başkanlık ve Kongre seçimlerine ilişkin gelişmeler izleniyor.
  3. İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırıları takip ediliyor.

Günlük Olaylar

  1. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da "21. Yüzyılda Türkiye'nin Kültür Seferberliği" kitabı tanıtımına katılacak. (Saat: 09.30)
  2. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Kayseri'de birçok etkinliğe katılacak. (10.00-16.00)
  3. Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili davanın duruşması sürecek. (Saat: 09.00)

Spor Müsabakaları

  1. Trendyol Süper Lig’in 12. haftası, Kasımpaşa ve Bellona Kayserispor arasında başlayacak. (Saat: 20.00, İstanbul)
  2. Trendyol 1. Lig’de 12. hafta, birçok maçla devam edecek. (Saat: 20.00, İstanbul/Ankara)
  3. THY Avrupa Ligi’nde Anadolu Efes, AS Monaco ile karşılaşacak. (Saat: 20.00, İstanbul)
  4. SMS Grup Efeler Ligi’nin 7. haftası Ziraat Bankkart-RAMS Global Cizre Belediyespor maçıyla başlayacak. (Saat: 18.00, Ankara)

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