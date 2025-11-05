8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları Başladı

8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları başladı; yerli üretim, ihracat ve tedarikçi süreçleri vurgulandı. 160+ firma ve 17 ülkeden katılım sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 13:48
Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından, Savunma Sanayii Başkanlığı’nın destekleriyle düzenlenen 8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları, KTO-TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde başladı. Program, Konya Sanayi Odası tanıtım videosunun izlenmesiyle açıldı.

Mustafa Büyükeğen açılış konuşmasında, etkinlikte 164 katılımcı ve kurumların stant açtığını hatırlattı. Büyükeğen, sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Konya’mız, bugün sanayinin kalbinin attığı bir üretim üssü haline geldi". Konya'nın 186 ülkeye, yıllık 3,5 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini, ihracatın yüzde 97

Haluk Görgün, savunma sanayinde yılın ilk 10 ayında 6.7 milyar dolar ihracat rakamına ulaşıldığını bildirerek, bu tutarın Türkiye toplam ihracatının yaklaşık yüzde 3 buçuğuna denk geldiğini söyledi. Görgün, 100 bin kişi'nin savunma sanayinde çalıştığını; kilogram başı ihracat ortalamasının 65 doların üzerinde olduğunu aktardı. Bazı ürünlerde kilogram başına 10 bin, 20 bin, 50 bin dolar gibi yüksek değerlerin bulunduğunu belirterek, yerli platformlar ve kritik komponentlerin üretimi ve ihracatının sektöre katma değer sağlayacağını ifade etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Konya'nın tarihî birikimi ve bugünkü dinamizmiyle üretim ve kalkınmada öncü olduğunu belirtti. Bakan Güler, Türkiye'nin yerli-milli savunma sanayisinin artan etkinliğiyle bölgesinde ana aktör ve dünyada saygın bir ülke konumuna geldiğini ifade etti. Terörle mücadeleye ilişkin olarak Güler, "PKK ile diğer isimlerdeki uzantıları ve iltisaklı tüm gruplar yurt içinde ve sınırlarımızın ötesinde derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli" dedi ve terörsüz bir Türkiye hedefinin savunma, AR-GE ve inovasyona daha fazla yatırım anlamına geldiğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise savunma harcamalarının küresel ölçekte arttığına dikkat çekerek, "Savunma sanayii; egemenliğin zırhı, caydırıcılığın dili, barışın sigortasıdır" ifadesini kullandı. Yerlikaya, Türkiye'nin son 23 yılda yerlilik oranını yüzde 20'lerden, yüzde 80'lerin üzerine taşıdığını ve savunma sanayi ürünlerinin dünya piyasalarında etkili hale geldiğini belirtti.

Programda, Konya Sanayi Odası ile Malezya Uluslararası İslam Ticaret ve Sanayi Odası arasında mutabakat zaptı imzalandı. Mutabakat zaptını KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen ile Malezya Uluslararası İslam Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Muhamad Amin Fahmi Bin Solahuddin imzaladı.

Etkinliğe; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, milletvekilleri, protokol mensupları, sanayiciler ve yerli-yabancı davetliler katıldı.

5-6-7 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlikte, 160’ın üzerinde firma ve kurum stant açarak ürünlerini sergileyecek. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İspanya, Malezya, Güney Afrika, Tunus, Nijerya, Özbekistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi 17 farklı ülketen firma, büyükelçi, ataşe ve STK temsilcileri etkinlikte yer alacak.

