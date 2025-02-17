8. SUGİAD En İyiler Ödülleri 20 Şubat'ta Sahiplerini Buluyor

8. SUGİAD En İyiler Ödülleri 20 Şubat'ta Sahiplerini Bulacak

Sultanbeyli Girişimci İş Adamları Derneği (SUGİAD) tarafından organize edilen 8. En İyiler Ödülleri töreni, 20 Şubat Perşembe günü yapılacak. Dernekten yapılan açıklamaya göre, SUGİAD, Türkiye ve dünya için değer taşıyan, ekonomiye, kültür ve sanat hayatına ilham veren şahısları ve kurumları ödüllendirmeye devam ediyor.

Bu Yılın Teması: Tükeniş

Her yıl özel bir tema çerçevesinde verilen ödüllerde, bu yılın teması 'Tükeniş' olarak belirlendi. Ödül Komitesi, hızlı ilerleyen teknoloji çağında bilgiye erişimin ve iletişimin zirveye ulaştığı, ancak maneviyatın ve huzurun tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bir dünyada, yeni çözümler arayarak farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Ödül Töreninde Kimler Ödüllendirilecek?

Ekonomi, kültür-sanat, spor ve medya camiasından isimlerin ödüllendirileceği bu prestijli törende, yılın temasına özel olarak Sultanbeyli'deki tüm okullarda düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödüller verilecek.

'Lacivert Halı Geçidi' ve 'Altın Mikrofon Köşesi' ile dikkat çekecek olan 8. SUGİAD En İyiler Ödül Töreni, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.