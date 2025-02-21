8. SUGİAD En İyiler Ödülleri Sahiplerini Buldu

8. SUGİAD En İyiler Ödülleri Töreni Gerçekleşti

Sultanbeyli Girişimci İş Adamları Derneği (SUGİAD), Türkiye ve dünya için önemli katkılarda bulunan isimleri ve kurumları onurlandırmak amacıyla düzenlediği 8. En İyiler Ödülleri etkinliğini gerçekleştirdi. Tören, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde, Lacivert Halı Geçidi ve Altın Mikrofon Köşesi konseptleriyle gerçekleştirildi.

Ödül Törenine Yoğun Katılım

Törene, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin ve SUGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sütçü gibi isimlerin yanı sıra, ekonomi, kültür-sanat, spor ve medya camiasından birçok kişi katıldı. Bu yıl ki tema “Tükeniş” olarak belirlenirken, mottosu ise “Yarın için bugün” oldu.

Geleceği Bugünden İnşa Etmek

Mustafa Sütçü, tören öncesinde yaptığı açıklamada, bu yıl belirledikleri temanın önemine dikkat çekerek, “Sadece bir ödül töreni yapmıyoruz, burada bir duruş ve fikir öne çıkarıyoruz” dedi. Törenin amacının yalnızca ödüllendirme değil, topluma değer katmak olduğunu vurgulayan Sütçü, başarıların paylaşılması gerektiğini ifade etti.

Ödüller Sahiplerine Takdim Edildi

Törende, bölgesel, ulusal ve geleneksel kategorilerde birçok isim ödüle layık görüldü. Bölgesel kategoride “En İyi Öğrenci” ödülünü Nisanur Durmuş, “En İyi Sporcu” ödülünü Sudenur Aksoy aldı. Ulusal kategoride ise “Toplumsal Gelişime En İyi Katkı” ödülü Rabia Gül Ilgız’a verildi.

Ayrıca, “Onur Ödülü” Hülya Koçyiğit’e, “En İyi Türk Halk Müziği Sanatçısı” ödülü Onur Şan’a verildi. Tükeniş konulu yarışmalarda ödül kazanan öğrencilerin başarıları da ödüllendirildi.

Sanatçı Koçyiğit’ten Önemli Mesajlar

Onur Ödülü’nü alan sanatçı Hülya Koçyiğit, “Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan bizlere şöyle seslendi: ‘Gelecek yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak’” diyerek, sanatın ve girişimciliğin birleşiminin önemine vurgu yaptı. Tören, aile fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

Sultanbeyli Girişimci İş Adamları Derneğinin (SUGİAD), Türkiye ve dünya için değer taşıyan, ekonomiye, kültür ve sanat hayatı ile sosyal yaşama ilham veren isimler ve kurumları ödüllendirmek amacıyla düzenlediği "8. En İyiler Ödülleri" sahiplerini buldu. Geleneksel kategoride "onur ödülü" sanatçı Hülya Koçyiğit'e (sağda) verildi.

Sultanbeyli Girişimci İş Adamları Derneğinin (SUGİAD), Türkiye ve dünya için değer taşıyan, ekonomiye, kültür ve sanat hayatı ile sosyal yaşama ilham veren isimler ve kurumları ödüllendirmek amacıyla düzenlediği "8. En İyiler Ödülleri" sahiplerini buldu. Geleneksel kategoride "onur ödülü" sanatçı Hülya Koçyiğit'e (sağda) verildi.