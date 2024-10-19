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8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Devam Ediyor

Adana'da düzenlenen lezzet festivali, gastronomi ve kültürel zenginliği bir araya getiriyor.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 14:20
8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Devam Ediyor

8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Sürüyor

Adana Valiliği tarafından "Kökleriyle Adana" temasıyla gerçekleştirilen 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, coşkulu etkinliklerle dolu bir şekilde devam ediyor.

Vali Köşger: "Gastronomi Adana İçin Anahtar"

Vali Yavuz Selim Köşger, festivalin önemli bir gastronomi etkinliği olduğunu belirterek, "Bütün etkinliklerde yüksek bir coşku ve katılım var. TEKNOFEST'i 1 milyon 100 binden fazla kişi ziyaret etti. Bu festivallerin hepsi kentimizin ekonomisine ve turizmine büyük katkı sağlıyor," dedi. Adana'nın gastronomi açısından zengin bir havza olduğunu ve bu festivalin kente büyük ekonomik katkılar sağlayacağını vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan Anlamlı Vurgu

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'nın köklü tarihi ve zengin kültürel mirasına dikkat çekerek, "Adana'dan 16 kavim geçti ve her biri zengin kültür ve lezzet bıraktı. Her yıl festivali daha yüksek katılım ve zenginlikle gerçekleştiriyoruz," ifadelerini kullandı.

Panel ve Atölyeler

Etkinlikler çerçevesinde, "Bölgesel Bir Gastronomi Destinasyonu Olabilmek İçin Yerel Yönetimlerin Rolü" konulu panel gerçekleştirildi. Başkanlar bu panelde gastronomi buluşmasının önemini ve yerel yönetimlerin katkısını tartıştı.

Gastronomi atölyelerinde ayrıca unutulmaya yüz tutmuş Adana yemekleri hazırlama çalışmaları yapıldı. Çukurova Aşçılar Derneğinden şefler, geleneksel lezzetleri katılımcılarla buluşturdu.

Genç Şefler Yarışıyor

Festivalde üniversite öğrencileri, "Genç Şefler Yarışması" adlı etkinlikte mücadele etti. Önümüzdeki günlerde, "Liseli Genç Şefler" yarışmaları da katılımcılarla buluşacak.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana...

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" etkinliklerle devam ediyor. Vali Yavuz Selim Köşger (orta) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar (sol) moderatörlüğünü Gökhan Sözen'in (sağ) yaptığı söyleşiye katıldı.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana...

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" etkinliklerle devam ediyor. Vali Yavuz Selim Köşger (orta) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar (sol) moderatörlüğünü Gökhan Sözen'in (sağ) yaptığı söyleşiye katıldı.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana...

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" etkinliklerle devam ediyor. Vali Yavuz Selim Köşger (orta) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar (sol) moderatörlüğünü Gökhan Sözen'in (sağ) yaptığı söyleşiye katıldı.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana...

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" etkinliklerle devam ediyor. Vali Yavuz Selim Köşger (orta) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar (sol) moderatörlüğünü Gökhan Sözen'in (sağ) yaptığı söyleşiye katıldı.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana...

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" etkinliklerle devam ediyor. Vali Yavuz Selim Köşger (orta) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar (sol) moderatörlüğünü Gökhan Sözen'in (sağ) yaptığı söyleşiye katıldı.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana...

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" etkinliklerle devam ediyor. Vali Yavuz Selim Köşger (orta) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar (sol) moderatörlüğünü Gökhan Sözen'in (sağ) yaptığı söyleşiye katıldı.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana...

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" etkinliklerle devam ediyor. Vali Yavuz Selim Köşger (orta) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar (sol) moderatörlüğünü Gökhan Sözen'in (sağ) yaptığı söyleşiye katıldı.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana...

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" etkinliklerle devam ediyor. Vali Yavuz Selim Köşger (orta) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar (sol) moderatörlüğünü Gökhan Sözen'in (sağ) yaptığı söyleşiye katıldı.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana...

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" etkinliklerle devam ediyor. Vali Yavuz Selim Köşger (orta) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar (sol) moderatörlüğünü Gökhan Sözen'in (sağ) yaptığı söyleşiye katıldı.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana...

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" etkinliklerle devam ediyor. Vali Yavuz Selim Köşger (orta) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar (sol) moderatörlüğünü Gökhan Sözen'in (sağ) yaptığı söyleşiye katıldı.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana...

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" etkinliklerle devam ediyor. Vali Yavuz Selim Köşger (orta) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar (sol) moderatörlüğünü Gökhan Sözen'in (sağ) yaptığı söyleşiye katıldı.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana...

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" etkinliklerle devam ediyor. Vali Yavuz Selim Köşger (orta) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar (sol) moderatörlüğünü Gökhan Sözen'in (sağ) yaptığı söyleşiye katıldı.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana...

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" etkinliklerle devam ediyor. Vali Yavuz Selim Köşger (orta) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar (sol) moderatörlüğünü Gökhan Sözen'in (sağ) yaptığı söyleşiye katıldı.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana...

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" etkinliklerle devam ediyor. Vali Yavuz Selim Köşger (orta) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar (sol) moderatörlüğünü Gökhan Sözen'in (sağ) yaptığı söyleşiye katıldı.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana...

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" etkinliklerle devam ediyor. Vali Yavuz Selim Köşger (orta) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar (sol) moderatörlüğünü Gökhan Sözen'in (sağ) yaptığı söyleşiye katıldı.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana...

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" etkinliklerle devam ediyor. Vali Yavuz Selim Köşger (orta) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar (sol) moderatörlüğünü Gökhan Sözen'in (sağ) yaptığı söyleşiye katıldı.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana...

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" etkinliklerle devam ediyor. Vali Yavuz Selim Köşger (orta) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar (sol) moderatörlüğünü Gökhan Sözen'in (sağ) yaptığı söyleşiye katıldı.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana...

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" etkinliklerle devam ediyor. Vali Yavuz Selim Köşger (orta) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar (sol) moderatörlüğünü Gökhan Sözen'in (sağ) yaptığı söyleşiye katıldı.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana...

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" etkinliklerle devam ediyor. Vali Yavuz Selim Köşger (orta) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar (sol) moderatörlüğünü Gökhan Sözen'in (sağ) yaptığı söyleşiye katıldı.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana...

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" etkinliklerle devam ediyor. Çeşitli etkinliklerin yapıldığı alanda, vatandaşlar da yöresel ürünlerin yer aldığı stantlarda kebap, ciğer, şırdan ve şalgam gibi kentin lezzetlerini tattı.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana...

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" etkinliklerle devam ediyor. Çeşitli etkinliklerin yapıldığı alanda, vatandaşlar da yöresel ürünlerin yer aldığı stantlarda kebap, ciğer, şırdan ve şalgam gibi kentin lezzetlerini tattı.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana...

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" etkinliklerle devam ediyor. Çeşitli etkinliklerin yapıldığı alanda, vatandaşlar da yöresel ürünlerin yer aldığı stantlarda kebap, ciğer, şırdan ve şalgam gibi kentin lezzetlerini tattı.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana...

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" etkinliklerle devam ediyor. Çeşitli etkinliklerin yapıldığı alanda, vatandaşlar da yöresel ürünlerin yer aldığı stantlarda kebap, ciğer, şırdan ve şalgam gibi kentin lezzetlerini tattı.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana...

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" etkinliklerle devam ediyor. Çeşitli etkinliklerin yapıldığı alanda, vatandaşlar da yöresel ürünlerin yer aldığı stantlarda kebap, ciğer, şırdan ve şalgam gibi kentin lezzetlerini tattı.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana...

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" etkinliklerle devam ediyor. Çeşitli etkinliklerin yapıldığı alanda, vatandaşlar da yöresel ürünlerin yer aldığı stantlarda kebap, ciğer, şırdan ve şalgam gibi kentin lezzetlerini tattı.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana...

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" etkinliklerle devam ediyor. Çeşitli etkinliklerin yapıldığı alanda, vatandaşlar da yöresel ürünlerin yer aldığı stantlarda kebap, ciğer, şırdan ve şalgam gibi kentin lezzetlerini tattı.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana...

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" etkinliklerle devam ediyor. Çeşitli etkinliklerin yapıldığı alanda, vatandaşlar da yöresel ürünlerin yer aldığı stantlarda kebap, ciğer, şırdan ve şalgam gibi kentin lezzetlerini tattı.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana...

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" etkinliklerle devam ediyor. Çeşitli etkinliklerin yapıldığı alanda, vatandaşlar da yöresel ürünlerin yer aldığı stantlarda kebap, ciğer, şırdan ve şalgam gibi kentin lezzetlerini tattı.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana...

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" etkinliklerle devam ediyor. Çeşitli etkinliklerin yapıldığı alanda, vatandaşlar da yöresel ürünlerin yer aldığı stantlarda kebap, ciğer, şırdan ve şalgam gibi kentin lezzetlerini tattı.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana...

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" etkinliklerle devam ediyor. Çeşitli etkinliklerin yapıldığı alanda, vatandaşlar da yöresel ürünlerin yer aldığı stantlarda kebap, ciğer, şırdan ve şalgam gibi kentin lezzetlerini tattı.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana...

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" etkinliklerle devam ediyor. Çeşitli etkinliklerin yapıldığı alanda, vatandaşlar da yöresel ürünlerin yer aldığı stantlarda kebap, ciğer, şırdan ve şalgam gibi kentin lezzetlerini tattı.

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