8. Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali CerModern'de sona erdi
CerModern Açık Hava Sahnesi'nde düzenlenen 8. Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali sona erdi. Festival, uluslararası koreografları bir araya getirerek izleyicilere yoğun ve çeşitli bir program sundu.
Katılımcılar ve program
Etkinlik, 13 ülkeden 20 dansçının performansları ile tamamlandı. Festival kapsamında atölye çalışmaları, söyleşiler ve sanatçı buluşmaları gerçekleştirildi.
Dün başlayan festivalde bugün Türkiye'nin yanı sıra Arjantinli, Belçikalı, İspanyol, Fransız, Portekizli ve Hollandalı dansçılar performanslarını sergiledi.
Öne çıkan gösteriler
Dansçılar, izleyicilerle şu gösterileri buluşturdu: "Yüzleşme", "Humana", "Beyond After", "Schwanengesang", "Centifolia", "Concierge", "Through the Shadow", "Support?".
