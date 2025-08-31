DOLAR
8. Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali CerModern'de Sona Erdi

CerModern Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşen festival, 13 ülkeden 20 dansçının gösterileri, atölye ve söyleşilerle tamamlandı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 22:27
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 22:56
CerModern Açık Hava Sahnesi'nde düzenlenen 8. Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali sona erdi. Festival, uluslararası koreografları bir araya getirerek izleyicilere yoğun ve çeşitli bir program sundu.

Katılımcılar ve program

Etkinlik, 13 ülkeden 20 dansçının performansları ile tamamlandı. Festival kapsamında atölye çalışmaları, söyleşiler ve sanatçı buluşmaları gerçekleştirildi.

Dün başlayan festivalde bugün Türkiye'nin yanı sıra Arjantinli, Belçikalı, İspanyol, Fransız, Portekizli ve Hollandalı dansçılar performanslarını sergiledi.

Öne çıkan gösteriler

Dansçılar, izleyicilerle şu gösterileri buluşturdu: "Yüzleşme", "Humana", "Beyond After", "Schwanengesang", "Centifolia", "Concierge", "Through the Shadow", "Support?".

