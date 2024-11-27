8 Yaşındaki Narin Güran'ın Cinayetinde Şok Detaylar: Salim Güran'ın Aracı Kamerada

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan 4 sanıktan amca Salim Güran'ın kullandığı aracın, olay günü Eğertutmaz Deresi civarındaki görüntüsü güvenlik kameralarında kaydedildi.

Narin Güran, Merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolmuş ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunmuştu. Küçük kızın ölümüne ilişkin tutuklu bulunan Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

Dava dosyasına göre, amca Salim Güran’ın kullandığı beyaz renkli aracın 21 Ağustos'ta gece saatlerinde Narin'in cansız bedeninin gizlendiği Eğertutmaz Deresi civarındaki görüntüleri tespit edildi. Bu görüntüler, bir çiftliğe ait güvenlik kameraları tarafından kaydedilmiş olup, ilgili tutanak dava dosyasında mevcuttur.

İddianamede, "Salim Güran'ın fiilen kullandığı, kardeşinin adına kayıtlı beyaz renkli aracın şoför koltuğunun oturma kısmında Narin'e ait DNA profili bulunduğu tespit edildi" bilgisi yer almakta. Bu bulguların ardından, Salim Güran'ın 31 Ağustos'ta gözaltına alındığı açıklandı.

Üç bilirkişi tarafından hazırlanan HTS kayıtlarına ilişkin raporda ise, "Salim Güran, olay günü (21 Ağustos) saat 22.47'de Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu yerin yakınındaki mısır tarlası civarına geldi ve saat 22.55’te buradan ayrıldı" ifadesi yer aldı.

Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili tutuklu sanıkların yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmış, üç gün süren duruşmada sanıkların tutukluluk halinin sürmesine karar verilerek dava 26 Aralık'a ertelenmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.