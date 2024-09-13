8 Yaşındaki Narin Güran'ın Ölümü: Yeni Gelişmeler

Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili soruşturma devam ederken, tutuklu amcanın eşi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 20:11
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 20:11
8 Yaşındaki Narin Güran'ın Ölümü: Yeni Gelişmeler

Diyarbakır'daki Trajik Olayda Yeni Gelişmeler

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın 21 Ağustos'ta kaybolmasının ardından 8 Eylül'de cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

Amca Fuat Güran'ın Eşi Gözaltına Alındı

Soruşturma çerçevesinde, Narin Güran'ın amcası Fuat Güran, "Suç delillerini yok etmek" suçlamasıyla tutuklandı. Ardından eşi Hediye Güran da gözaltına alındı. Şu an Hediye Güran'ın jandarmadaki işlemleri sürmekte.

Sesi Kayıtları İnceleniyor

Öte yandan, Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın da tutuklandığı ifade verildiği süreçte, kendisine ait cep telefonunda bulunan ses kayıtları inceleniyor. Bu kayıtların, 15 yaşındaki R.A. adlı şüpheliyle yaptığı görüşmeleri içerdiği bildirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın detayları ve gelişmeler takip ediliyor.

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