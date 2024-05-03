80’e yakın ilde düzenlenen “Sibergöz-37” operasyonları ile 156 şüpheli gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen, İstanbul ve Ankara gibi büyük illerle birlikte 77 ili kapsayan “Sibergöz-37” operasyonları sonucunda 156 şüphelinin yakalanmış olduğunu duyurdu.

77 ille neredeyse ülke genelini kapsayan bu operasyonlar, ‘Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile Mücadele’ kapsamında yürütüldü. Operasyonlarda bu şüphelilerin, çocuklara ait cinsel içerikli fotoğrafları ve videoları bilgisayar ortamında indirmiş olduklarının tespit edildiği belirtildi.