80 Maddelik Yeni Yasa: O Borçlar İçin Af Geliyor!

TBMM'ye 80 maddelik Torba Yasa içerisinde milyonlarca kişi için kritik bir madde yer alıyor. Meclise sunulan teklifin içerisinde en çok dikkat çeken detay Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarıyla bağlantılı olan madde oldu. Yeni teklife göre 54. madde gereğince Genel Sağlık Sigortası prim borçları için af geleceği düşünülüyor.

Genel Sağlık Sigortası Affı Kimler İçin

Torba Yasanın geçesinin ardından aftan 1 Ocak 2014 tarih öncesi borcu bulunanlar yararlanabilecek. Yapılacak af kapsamında gecikme cezası, ödenmemiş GSS primleri ve gecikme zam oranlarının silinmesi bekleniyor.

Asgari ücrete endeksli olarak belirlenen GSS primleri yıl sonuna kadar ödenmesi gereken tutar aylık 402 lira, yıllık ise 4 bin 802 olarak geçerliliğini koruyor. Ancak 2024 asgari ücret zammı ile primlerin artacağı da bilinmelidir.





Af Ne Zaman Gelecek?

Meclise sunulan teklif onay alırsa ilk etapta Resmi Gazete'de yayımlanacak. Yayımlanmasının ardından yasalaşacak olan teklif sayesinde an itibari ile borcu olan kişiler üzerinde düzenleme yapılacak. Düzenlemenin ardından uygun bulunan kişilerin yeni yıla borçsuz olarak gireceği tahmin ediliyor.