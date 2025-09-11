81 ilde büyük operasyon: 52 göçmen kaçakçısı ve 666 düzensiz göçmen yakalandı

Yayın Tarihi: 11.09.2025 08:14
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 08:14
81 ilde geniş çaplı denetimlerde yüzlerce yakalama

Ali Yerlikaya açıkladı: Çok sayıda kişi kimlik kontrolünden geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçe yönelik denetimlerde 52 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Yerlikaya, NSosyal hesabındaki paylaşımında denetimlerde toplam 402 bin 98 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığını belirtti.

Uygulamalarda yakalananların arasında 14'ü yabancı uyruklu olmak üzere 52 göçmen kaçakçısı ve 666 düzensiz göçmen bulunduğu kaydedildi.

Denetim kapsamı ve lojistik

Denetimler 28 bin 63 personel, 8 bin 929 ekip ile 5 bin 842 noktada yürütüldü. Ayrıca 15 bin 112 yer kontrol edildi; bunların 7 bin 883'ü umuma açık, 483'ü terminal ve 6 bin 746'sı diğer yerler olarak sınıflandırıldı.

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmeleri için gerekli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Yetkililere teşekkür ve vurgulanan mesaj

Yerlikaya, denetimleri koordine eden valileri, Göç İdaresi Başkanı'nı, EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanı'nı, kaymakamları ile polis, jandarma, sahil güvenliği ve Göç İdaresi Başkanlığı personelini tebrik etti.

Yerlikaya'nın açıklamasında, Türkiye'nin göç yönetiminde insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunduğu ifadesi yer aldı.

