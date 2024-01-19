81 ilde Çember-11 Operasyonu: 3 bin 209 kişi yakalandı

Bakan Yerlikaya, "Çember-11" adı verilen ve ülke çapında aranan şüphelileri yakalamak için devam eden operasyonlar hakkında sosyal medya hesabından bilgi verdi.

81 ilde Çember-11 Operasyonu: 3 bin 209 kişi yakalandı
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Yerlikaya, kaçak suçluların ailelerin huzurunu bozmasına asla göz yummayacaklarını, sokaklarda dolaşmalarına engel olacaklarını ve olmaya devam edeceklerini belirtti. "Çember-11' operasyonları kapsamında son 5 günde 81 ilde aranan 3 bin 209 kaçağın yakalandığını söyledi.

OPERASYONDA 3 BİN 187 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yerlikaya, yakaladıkları kaçakların 3 bin 187'sinin 5 yıldan beri, 14'ünün 5 ile 10 yıl arasında, 8'inin de 10 yıldan fazla süredir arandığını açıkladı. Bu kaçaklar arasında 200 hırsız, 163 dolandırıcı, 105 yağmacı, 39 katil, 39 cinsel suçlu, 567 uyuşturucu suçlusu, 74 terörist ve 389 kaçakçı-organize suçlu vardı.

Ali Yerlikaya, kaçak suçluların ailelerin huzurunu bozmasına asla göz yummayacaklarını, sokaklarda dolaşmalarına engel olacaklarını ve olmaya devam edeceklerini belirtti. "Çember-11' operasyonları kapsamında son 5 günde 81 ilde aranan 3 bin 209 kaçağın yakalandığını söyledi.

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