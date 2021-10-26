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850 bin esnafın merakla beklediği gelir vergisi düzenlemesi yürürlüğe girdi!

Cumhurbaşkanı'na tütün mamulleri ile birlikte otomotiv sektöründeki ÖTV'leri 3 kat daha artırma yetkisi veren, aynı zaman da 850 binden fazla esnaf için de getirilecek gelir vergisi muafiyetini içeren yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

26 Ekim 2021 Salı 19:08
850 bin esnafın merakla beklediği gelir vergisi düzenlemesi yürürlüğe girdi!
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Vergi Usulü Kanunu ile birlikte bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören 'Vergi Paketi düzenlemesi' Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi ve daha sonra Resmi Gazete’de de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni kanuna göre Cumhurbaşkanı'na tütün mamulleri ile birlikte otomotiv sektöründeki ÖTV'leri 3 kat daha artırma yetkisi verilirken basit usul üzerinden vergi defter kaydı olan mükelleflerin kazançları, Gelir Vergisi'nden sisteminden muaf tutulacak.

Genel adıyla küçük esnaf olarak bilinen 850 binden fazla mükellef grubunun kazançlarında yapılması öngörülen istisna düzenlemesiyle birlikte bu esnaf grubu bundan sonra yıllık beyanname vermeyecekler. Aynı zamanda vergi paketinin içerisinde çiftçi ödemelerinin de gelir vergisinden muaf tutulması ile ilgili bir madde de bulunuyor.

SOSYAL İÇERİK ÜRETİCİSİLERİNE KAZANÇ İSTİSNASI


Vergi Paketi düzenlemesinde aynı zamanda sosyal içerik üreticileri ile birlikte mobil cihazlar için uygulama geliştiren kişilere de kazanç istisnası getiriliyor. Buna göre, intenet ortamında sosyal ağ sağlayıcılarından metin, görüntü ve video gibi içerik üreten kişiler bu faaliyetlerden kazandıkları kazançları Gelir Vergisi'nden istisna olarak tutulacak.

Bu yasadan yararlanmak isteyen kişilerin bir banka hesabı açması ve söz konusu faaliyetlere ilişkin tüm elde ettiği hasılatlara münhasıran açılan hesap aracılığıyla tahsil edilmeleri gerekecek. Hesap açılan banka bu kapsamda hesap sahibine aktarılan hasılat bedeli üzerinden aktarım tarihinden itibaren yüzde 15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmakla ve muhtasar beyanname ile vergi tevkifatının yatırılmasına ilişkin beyanda bulunup bunları ödemekle yükümlü olacak.


Son Güncelleme: 26.10.2021 19:08
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Anahtar Kelimeler:
Resmi GazeteVergi Paketi Düzenlemesi850 Bin EsnafVergi Muafiyeti
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