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86 Yaşında Hüsn-i Hat ile Kur'an-ı Kerim Yazıyor

Kayseri'de 86 yaşındaki İsmail Karaca, hüsn-i hat ile kurduğu bağ sayesinde tablolar yapıyor ve Kur'an-ı Kerim yazıyor.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 11:41
86 Yaşında Hüsn-i Hat ile Kur'an-ı Kerim Yazıyor

86 Yaşındaki İsmail Amca'nın Sanat Yolculuğu

Kayseri'de cezaevinde geçirdiği süre boyunca 40 günde Kur'an-ı Kerim'i öğrenen İsmail Karaca, 86 yaşında hüsn-i hat sanatıyla yazılar yazıp tablolar yapıyor.

Uzun yıllar fabrikalarda çalışan ve 12 yıl Avrupa'da işçilik yaptıktan sonra memleketine dönen Karaca, zamanını değerlendirmek amacıyla Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından düzenlenen pek çok kursta eğitim aldı.

Hüsn-i Hatta Tutku

78 yaşında hüsn-i hata başlayan Karaca, bu sanata gönülden bağlandı. COVID-19 salgını döneminde el yazması Kur'an-ı Kerim yazmaya başlayarak, hem sanatına hem de inancına yeni bir yön verdi.

İsmail Karaca, 1980'lerde bir vaaz sırasında yaptığı duayı hatırlayarak, o gün başına gelen talihsiz olayı anlattı:

"Herkes dua ediyor, ben de Allah'tan Kur'an okumayı nasip etmesini istedim. O gün bir kazaya tanık oldum ve hapse girdim. Hapiste Kur'an-ı Kerim öğrenme fırsatım oldu."

Hapiste Kur'an-ı Kerim okuyup yazma aşkıyla başlayan yolculuğunu aktaran Karaca, “Elif cüzü aldım elime ve çalışmaya başladım. 40 günde Yasin Suresi'ne ulaştım.” diye konuştu.

Kurslar ve Yeni Başlangıçlar

KAYMEK'teki kurslara katıldığını ifade eden Karaca, hüsn-i hat sanatının hayatında dönüm noktası olduğunu belirtti. “Hüsn-i hat kursuna katıldım ve orada çok etkilendim. 83 yaşında Kur'an-ı Kerim yazmayı başardım.” dedi.

Yazı sanatını sürdüren Karaca, çevresindekilerin bu yaşta böyle bir başarı elde etmesine şaşırdığını belirtti. "Felç geçirmeme rağmen yazıya devam ediyorum ve eserlerimi hediye ediyorum" diye ekledi.

Emek Verdiği Tablo Hedefi

Kendisi için özel olan ve Peygamberimizin hadisini yazdığı tabloyu Cumhurbaşkanı'na hediye etmek istediğini belirten Karaca, "Benim şefaatim kusuru olan kullar içindir" hadisini içeren bu tabloyu Kayseri'ye geldiğinde bizzat kendisine sunmak istediğini ifade etti.

Bir kazaya karıştığı iddiasıyla girdiği hapishanede 40 günde Kur'an-ı Kerim'i öğrenen İsmail...

Bir kazaya karıştığı iddiasıyla girdiği hapishanede 40 günde Kur'an-ı Kerim'i öğrenen İsmail Karaca, gönül verdiği hüsn-i hat ile 86 yaşında yazılar yazıp tablolar yapıyor.

Bir kazaya karıştığı iddiasıyla girdiği hapishanede 40 günde Kur'an-ı Kerim'i öğrenen İsmail...

Bir kazaya karıştığı iddiasıyla girdiği hapishanede 40 günde Kur'an-ı Kerim'i öğrenen İsmail Karaca, gönül verdiği hüsn-i hat ile 86 yaşında yazılar yazıp tablolar yapıyor.

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