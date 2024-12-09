9 Aralık 2024 Gündem Özeti: Bütçe Görüşmeleri ve Spor Müsabakaları

GÜNDEM ÖZETİ / 9 Aralık 2024
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine katılacak. (TBMM/12.00)
- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak Meclis Genel Kurulu'nda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. (Ankara/10.00)
2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvil ihalesi düzenleyecek. (Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen "15. Büyükelçilik Konferansı" Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın açılış konuşmasıyla başlayacak. (Ankara)
2- Suriye’de Baas rejimi ve Esad ailesi iktidarının devrilmesinin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor. (Şam/Halep)
3- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 15. haftası, Gaziantep FK-Çaykur Rizespor müsabakasıyla tamamlanacak. (Gaziantep/20.00)
2- Trendyol 1. Lig'in 15. haftası; Esenler Erokspor-Central Hospital Ümraniyespor ve Amed Sportif Faaliyetler-Şanlıurfaspor maçlarıyla sona erecek. (İstanbul/Diyarbakır/20.00)
3- Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 15. hafta müsabakaları, 1 maçla tamamlanacak.
4- Nesine 3. Lig'in 14. haftası, 2. Grup'ta oynanacak 1 müsabakayla sona erecek.
5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası, Galatasaray-Yalova Basketbol müsabakasıyla tamamlanacak. (İstanbul/19.00)
6- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. haftası, DEPSAŞ Enerji-Beykoz Belediyespor müsabakasıyla sona erecek. (Ankara/17.30)