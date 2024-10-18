9. Dünya Lale Zirvesi Lahey'de Gerçekleşti

Lahey'de 9. Dünya Lale Zirvesi Düzenlendi

16-18 Ekim tarihlerinde Hollanda'nın idari merkezi Lahey'de, 16 ülkeden 80'in üzerinde delege katılımıyla 9. Dünya Lale Zirvesi düzenlendi.

Uzmanların Katılımı ve Gezi Turu

Zirvenin ilk iki gününde hem yerli hem uluslararası uzmanlar ve bilim insanları çeşitli bildiri ve sunumlar gerçekleştirdi. Üçüncü gün ise katılımcılara Hollanda'nın ünlü lale bahçesi Keukenhof ve çevresindeki lale tarlalarına bir gezi düzenlendi.

Ödül Töreni ve Gala

Zirvenin ikinci akşamında gerçekleşen ödül töreni ve gala etkinliğine önemli diplomatik isimler katıldı. Lahey'deki Türkiye Büyükelçisi Selçuk Ünal, ABD Büyükelçisi Shefali Razdan Duggal, Çin Büyükelçisi Tan Jian, Belçika Büyükelçisi Anick Van Calster, İsviçre Büyükelçisi Corinne Ciceron Bühler, Kanada Büyükelçisi Lisa Helfand ve İngiltere Elçi-Müsteşarı Keith Allan, etkinliğe katılan isimler arasındaydı.

Kültürel Duygular ve Lalenin Önemi

Genel Müfettiş Gerard Bakker ve birçok lale üreticisi, iş insanı, sanatçı ve bilim insanı da zirveye iştirak etti. Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü'nden Bülent Enver, zirvede lalenin tarihçesi, Osmanlı döneminden Avrupa'ya geçişi, Türkiye'nin lale kültürü ve İstanbul lalesinin özellikleri üzerine bir sunum yaptı.

Büyükelçi Selçuk Ünal, Türk-Hollanda ilişkilerinin 500 yıllık geçmişine değinerek, "Bu ilişkilerin dikkat çekici kültürel sembolleri var. Lale, bu sembollerin en önemlisidir," dedi. Ünal, lalenin Orta Asya kökenli olduğunu ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde zenginliğin sembolü haline geldiğini belirtti.

Zirvenin kapanış galasında, Büyükelçi Ünal, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü adına Türk ebru sanatçılarının eserlerini diğer büyükelçilere ve Genel Müfettiş Bakker'a hediye etti.

Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de 16-18 Ekim'de 16 ülkeden 80'in üzerinde delegenin katılımıyla 9. Dünya Lale Zirvesi gerçekleştirildi. Zirvenin kapanış galasında Büyükelçi Ünal, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü adına, Türk ebru sanatçılarının eserlerini diğer büyükelçilere ve Genel Müfettiş Bakker'a hediye etti.

Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de 16-18 Ekim'de 16 ülkeden 80'in üzerinde delegenin katılımıyla 9. Dünya Lale Zirvesi gerçekleştirildi. Zirvenin kapanış galasında Büyükelçi Ünal, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü adına, Türk ebru sanatçılarının eserlerini diğer büyükelçilere ve Genel Müfettiş Bakker'a hediye etti.

Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de 16-18 Ekim'de 16 ülkeden 80'in üzerinde delegenin katılımıyla 9. Dünya Lale Zirvesi gerçekleştirildi. Zirvenin kapanış galasında Büyükelçi Ünal, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü adına, Türk ebru sanatçılarının eserlerini diğer büyükelçilere ve Genel Müfettiş Bakker'a hediye etti.

Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de 16-18 Ekim'de 16 ülkeden 80'in üzerinde delegenin katılımıyla 9. Dünya Lale Zirvesi gerçekleştirildi. Zirvenin kapanış galasında Büyükelçi Ünal, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü adına, Türk ebru sanatçılarının eserlerini diğer büyükelçilere ve Genel Müfettiş Bakker'a hediye etti.

Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de 16-18 Ekim'de 16 ülkeden 80'in üzerinde delegenin katılımıyla 9. Dünya Lale Zirvesi gerçekleştirildi. Zirvenin kapanış galasında Büyükelçi Ünal, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü adına, Türk ebru sanatçılarının eserlerini diğer büyükelçilere ve Genel Müfettiş Bakker'a hediye etti.

Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de 16-18 Ekim'de 16 ülkeden 80'in üzerinde delegenin katılımıyla 9. Dünya Lale Zirvesi gerçekleştirildi. Zirvenin kapanış galasında Büyükelçi Ünal, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü adına, Türk ebru sanatçılarının eserlerini diğer büyükelçilere ve Genel Müfettiş Bakker'a hediye etti.