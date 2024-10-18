DOLAR
34,17 -0,25%
EURO
36,98 -0,21%
ALTIN
2.958,24 -0,17%
BITCOIN
2.301.546,8 -0,59%

9. Dünya Lale Zirvesi Lahey'de Gerçekleşti

Lahey'de düzenlenen zirve, lale kültürü ve Türk-Hollanda ilişkilerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 02:04
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 02:15
9. Dünya Lale Zirvesi Lahey'de Gerçekleşti

Lahey'de 9. Dünya Lale Zirvesi Düzenlendi

16-18 Ekim tarihlerinde Hollanda'nın idari merkezi Lahey'de, 16 ülkeden 80'in üzerinde delege katılımıyla 9. Dünya Lale Zirvesi düzenlendi.

Uzmanların Katılımı ve Gezi Turu

Zirvenin ilk iki gününde hem yerli hem uluslararası uzmanlar ve bilim insanları çeşitli bildiri ve sunumlar gerçekleştirdi. Üçüncü gün ise katılımcılara Hollanda'nın ünlü lale bahçesi Keukenhof ve çevresindeki lale tarlalarına bir gezi düzenlendi.

Ödül Töreni ve Gala

Zirvenin ikinci akşamında gerçekleşen ödül töreni ve gala etkinliğine önemli diplomatik isimler katıldı. Lahey'deki Türkiye Büyükelçisi Selçuk Ünal, ABD Büyükelçisi Shefali Razdan Duggal, Çin Büyükelçisi Tan Jian, Belçika Büyükelçisi Anick Van Calster, İsviçre Büyükelçisi Corinne Ciceron Bühler, Kanada Büyükelçisi Lisa Helfand ve İngiltere Elçi-Müsteşarı Keith Allan, etkinliğe katılan isimler arasındaydı.

Kültürel Duygular ve Lalenin Önemi

Genel Müfettiş Gerard Bakker ve birçok lale üreticisi, iş insanı, sanatçı ve bilim insanı da zirveye iştirak etti. Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü'nden Bülent Enver, zirvede lalenin tarihçesi, Osmanlı döneminden Avrupa'ya geçişi, Türkiye'nin lale kültürü ve İstanbul lalesinin özellikleri üzerine bir sunum yaptı.

Büyükelçi Selçuk Ünal, Türk-Hollanda ilişkilerinin 500 yıllık geçmişine değinerek, "Bu ilişkilerin dikkat çekici kültürel sembolleri var. Lale, bu sembollerin en önemlisidir," dedi. Ünal, lalenin Orta Asya kökenli olduğunu ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde zenginliğin sembolü haline geldiğini belirtti.

Zirvenin kapanış galasında, Büyükelçi Ünal, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü adına Türk ebru sanatçılarının eserlerini diğer büyükelçilere ve Genel Müfettiş Bakker'a hediye etti.

Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de 16-18 Ekim'de 16 ülkeden 80'in üzerinde delegenin katılımıyla...

Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de 16-18 Ekim'de 16 ülkeden 80'in üzerinde delegenin katılımıyla 9. Dünya Lale Zirvesi gerçekleştirildi. Zirvenin kapanış galasında Büyükelçi Ünal, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü adına, Türk ebru sanatçılarının eserlerini diğer büyükelçilere ve Genel Müfettiş Bakker'a hediye etti.

Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de 16-18 Ekim'de 16 ülkeden 80'in üzerinde delegenin katılımıyla...

Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de 16-18 Ekim'de 16 ülkeden 80'in üzerinde delegenin katılımıyla 9. Dünya Lale Zirvesi gerçekleştirildi. Zirvenin kapanış galasında Büyükelçi Ünal, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü adına, Türk ebru sanatçılarının eserlerini diğer büyükelçilere ve Genel Müfettiş Bakker'a hediye etti.

Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de 16-18 Ekim'de 16 ülkeden 80'in üzerinde delegenin katılımıyla...

Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de 16-18 Ekim'de 16 ülkeden 80'in üzerinde delegenin katılımıyla 9. Dünya Lale Zirvesi gerçekleştirildi. Zirvenin kapanış galasında Büyükelçi Ünal, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü adına, Türk ebru sanatçılarının eserlerini diğer büyükelçilere ve Genel Müfettiş Bakker'a hediye etti.

Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de 16-18 Ekim'de 16 ülkeden 80'in üzerinde delegenin katılımıyla...

Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de 16-18 Ekim'de 16 ülkeden 80'in üzerinde delegenin katılımıyla 9. Dünya Lale Zirvesi gerçekleştirildi. Zirvenin kapanış galasında Büyükelçi Ünal, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü adına, Türk ebru sanatçılarının eserlerini diğer büyükelçilere ve Genel Müfettiş Bakker'a hediye etti.

Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de 16-18 Ekim'de 16 ülkeden 80'in üzerinde delegenin katılımıyla...

Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de 16-18 Ekim'de 16 ülkeden 80'in üzerinde delegenin katılımıyla 9. Dünya Lale Zirvesi gerçekleştirildi. Zirvenin kapanış galasında Büyükelçi Ünal, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü adına, Türk ebru sanatçılarının eserlerini diğer büyükelçilere ve Genel Müfettiş Bakker'a hediye etti.

Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de 16-18 Ekim'de 16 ülkeden 80'in üzerinde delegenin katılımıyla...

Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de 16-18 Ekim'de 16 ülkeden 80'in üzerinde delegenin katılımıyla 9. Dünya Lale Zirvesi gerçekleştirildi. Zirvenin kapanış galasında Büyükelçi Ünal, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü adına, Türk ebru sanatçılarının eserlerini diğer büyükelçilere ve Genel Müfettiş Bakker'a hediye etti.

İLGİLİ HABERLER

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Ekonomik Hedefler
2
Yeni EYT paketi yolda! 46-47-48 yaş ile emeklilikte flaş detay!
3
Irak Ordusu Kerkük'te DEAŞ Üyelerini Yok Etti
4
Filistin, Uluslararası Toplumdan İsrail'in İhlallerine Son Verilmesini Talep Ediyor
5
Hizbullah, İsrail'le Tansiyonu Artıracak Yeni Aşmaya Geçiyor
6
9. Dünya Lale Zirvesi Lahey'de Gerçekleşti
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Önemli Programları

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL