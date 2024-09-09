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9 Eylül 2024 Gündemi: Önemli Ziyaretler ve Eğitim yılının Başlangıcı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Anıtkabir'i ziyaret ederken, eğitim yılı başlıyor, ekonomik veriler açıklanacak.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 00:02
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 00:02
9 Eylül 2024 Gündemi: Önemli Ziyaretler ve Eğitim yılının Başlangıcı

GÜNDEM ÖZETİ / 9 Eylül 2024

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 101. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ziyaret sırasında, partinin 3’üncü Genel Başkanı Bülent Ecevit ve 4’üncü Genel Başkanı Deniz Baykal'ın mezarları da ziyaret edilecek. Ayrıca, Merkez Yönetim Kurulu toplantısına ve Cumhuriyet Halk Partisi Müzesi açılışına katılım gösterecek.

Eğitim Yılı Başlıyor

2024-2025 eğitim öğretim yılı, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 20 milyondan fazla öğrenci ve yaklaşık 1 milyon 200 bin öğretmenin ders başı yapmasıyla başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Arjantin İlkokulu'nda düzenlenecek törene katılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yıl açılış törenine iştirak edecek.

Ekonomik Veriler

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı, 12 ay ve 4 yıl vadeli devlet tahvillerinin ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.

Dünya Diplomasi Gelişmeleri

Türk Devletleri Teşkilatı Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar 8. toplantısı ile Adalet Bakanları toplantısı Astana'da yapılacak. Ayrıca, ABD ve Türk sivil toplum gönüllüsü Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da öldürülmesini takip eden gelişmeler izleniyor.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar ve Hizbullah'a karşı Lübnan'a yapılan "önleyici saldırılar" da dikkatle takip edilmektedir.

Güncel Etkinlikler

AA İstanbul Ofisi'nde "Sosyal Medyanın Öteki Yüzü: Sorunlar-Çözümler" forumu düzenlenecek.

Spor Gündemi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Ayrıca, TFF 2. Lig'de Beyaz Grup' ikinci hafta mücadelesi Afyonspor ve İskenderunspor arasında yapılacak. Hentbol Erkekler Süper Lig'in 2. haftasına Spor Toto ile Beşiktaş maçıyla devam edilecek. Ayrıca, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nun kura çekimi İsviçre’de gerçekleştirilecek ve Galatasaray Petrol Ofisi'nin rakibi belli olacak.

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