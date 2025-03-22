9 İl'de Eylemler: 343 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması çerçevesinde yapılan eylemlerle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Bakan, dün gece İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne’de gerçekleştirilen eylemler sonucunda toplam 343 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Toplumsal Huzur Vurgusu

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu eylemlerin toplumsal düzeni bozmaya yönelik olduğunu belirterek, "Toplumsal düzeni bozmaya, milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit etmeye, kargaşa ve provokasyon peşinde koşanlara asla fırsat verilmeyecek", ifadelerini kullandı. Ayrıca, huzur ve güvenliğin sağlanmasında önemli rol oynayan polislerin, gece gündüz demeden görevlerinin başında olduğunu vurguladı.