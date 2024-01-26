9 ilimiz için deprem kabusu: 7.5 şiddetinde sarsıntı binlerce can alabilir

Malatya Depremi Sonrası Prof. Dr. Süleyman Pampal’dan Korkutan Uyarı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde saat 16.04’te 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Malatya’nın yanı sıra Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve Mardin gibi çevre illerde de hissedildi. Deprem sonrası AFAD, herhangi bir olumsuz durum olmadığını açıkladı.



DEPREM UZMANINDAN KRİTİK UYARI





Deprem sonrası Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, katıldığı bir yayında önemli açıklamalarda bulundu. Pampal, Türkiye’nin doğusunda 7.0 ila 7.5 şiddetinde depremler üretebilecek aktif fay hatları olduğunu belirtti. Pampal, bu fay hatlarının Erzincan, Bingöl, Karlıova, Erzurum, Gümüşhane, Bingöl, Bayburt, Tunceli, Muş, Elazığ ve Malatya gibi illeri etkileyebileceğini söyledi.

Pampal, bu illerdeki yapı stoğunun depreme dayanıklı olması için acil önlem alınması gerektiğini vurguladı. Pampal, kentsel dönüşüm projelerinin hızlandırılması ve yapıların güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Pampal, deprem öncesi hazırlıkların ve önlemlerin hayati önem taşıdığını ifade etti.

SON BİR AYDA 5.0’IN ÜZERİNDE BİRÇOK DEPREM OLDU

Pampal, son bir ay içinde bölgede 5.0’ın üzerinde birçok depremin meydana geldiğini, bu depremlerin olağan olduğunu ancak çevrede daha büyük deprem olma ihtimaline karşı uyarıda bulundu. Pampal, geçmişte yaşanan acı tecrübelerin unutulmaması ve deprem bilincinin artırılması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Süleyman Pampal’ın bu ciddi uyarısı, özellikle deprem riski yüksek olan bu illerde yaşayan vatandaşlar ve yetkililer için bir uyanış çağrısı olarak kabul edilmeli. Deprem öncesi ve sonrası alınacak tedbirler, can ve mal kayıplarını önlemek için büyük önem taşıyor.