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9 Kasım 2024 Gündemi: Ekonomi, Spor ve Diplomasi

9 Kasım 2024 gündeminde ekonomi, spor ve uluslararası gelişmelere dair önemli etkinlikler yer alıyor.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 00:00
9 Kasım 2024 Gündemi: Ekonomi, Spor ve Diplomasi

Ekonomi ve Finans Gündemi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yozgat'ta AK Parti Sorgun ve Merkez İlçe kongrelerine katılacak. Ayrıca Valilik ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek. (Yozgat/11.00-15.00)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya'da Deniz Ticaret Odası ve Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı'na katılacak ve ardından Bursa'da AK Parti İznik İlçe Kongresi'ne iştirak edecek. (Sakarya/10.30/Bursa/14.00)

Dünya Diplomasi Gelişmeleri

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dair gelişmeler, bölgedeki tansiyonu artırmaya devam ediyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

Gündemdeki Dava

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümü ile ilgili tutuklu bulunan 4 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek. (Diyarbakır/10.00)

Spor Aktiviteleri

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında önemli karşılaşmalar gerçekleştirilecek. Onvo Antalyaspor-Sipay Bodrum FK, Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK, Adana Demirspor-ikas Eyüpspor ve Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçları dikkat çekiyor. (Antalya/13.30/Mersin/16.00/Adana/Rize/19.00)

Trendyol 1. Lig'de, Uğur Okulları İstanbulspor-Adanaspor, Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor, Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Keçiörengücü ve Ahlatcı Çorum FK-Siltaş Yapı Pendikspor karşılaşmaları oynanacak. (İstanbul/13.30/16.00/Diyarbakır/16.00/Çorum/19.00)

Nesine 2. Lig gruplarında 11. hafta, 4 maçla başlayacak ve Nesine 3. Lig gruplarında 10. hafta, 5 karşılaşmayla devam edecek.

Türk Kadın Futbol Süper Ligi'nde 8. hafta, Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş United Payment-Galatasaray Petrol Ofisi maçıyla start alacak. (İstanbul/16.00)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 6. haftası, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Karşıyaka, Darüşşafaka Lassa-TOFAŞ, Galatasaray-Beşiktaş Fibabanka ve Aliağa Petkimspor-Türk Telekom maçlarıyla başlayacak. (İstanbul/13.00/15.30/20.30/İzmir/18.00)

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 8. hafta maçları oynanacak. (İstanbul/14.00/17.00/18.00/Ankara/14.00/Aydın/Bursa/15.00)

SMS Grup Efeler Ligi'nin 7. haftası, TÜRŞAD-Halkbank ve Spor Toto-Bursa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmalarıyla devam edecek. (Bitlis/13.00/Ankara/17.00)

Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur ilk maçlarına, Üsküdar Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor ev sahipliği yapacak. (İstanbul/Bursa/16.00)

Hentbol Kadınlar Süper Lig 8. haftası, Anadolu Üniversitesi-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak. (Eskişehir/16.00)

2024 FIA Rallikros Dünya Şampiyonası'nın sezon finali, İstanbul Yarış Pisti'nde gerçekleşecek. (İstanbul/12.00)

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