9 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasının nedeni belli oldu: Kazanın arkasında hız kuralı ihlali çıktı

Aydıncık ilçesinde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı, 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Korkunç kazada yeni bilgiler açığa çıktı.

Korkunç kazayla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, sürücünün tünel giriş ve çıkışlarında 50, 40 ve 30 kilometre hız sınırlarına uyması gerekirken, 98,7 kilometre gibi çok yüksek bir hızla gittiğini ifade etti.





Bakanlıktan yapılan açıklamada kazanın meydana geldiği kazanın yaşandığı tünelin 2017 yılında açıldığı ve o günden bugüne kadar ölümlü kaza yaşanmadığı vurgulandı. Yapılan açıklamada,

"Kazanın meydana geldiği tünel, 2017 Mart ayında taşıt trafiğine açılmıştır. Yaklaşık 6 yıldır hizmet veren ve her yıl ortalama 12 milyon araç geçişi olan bu mevkide bugüne kadar herhangi bir ölümlü kaza yaşanmamıştır.

Ancak kazanın meydana geldiği 1.124 metre uzunluğundaki Sarıyar-2 Tüneli çıkışında söz konusu aracın tünel içi giriş ve çıkışlarından sonra kademeli olarak 50, 40 ve 30 kilometre hıza inmesi gerekirken, 3 katı olan 98,7 kilometre hızla seyrettiği görüntülerle belirlenmiştir. Maalesef sürücünün bu yöndeki trafik işaret ve işaretçilerine uymadığı tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.





Bakanlığın açıklamasına göre anlık dikkatsizlik ve kural ihlalinin acı verici sonuca neden olduğu ortaya çıktı. Bakanlık açıklamasının devamında da bu gibi dikkatsizliklere yol açabilecek durumlardan kaçınmak gerektiği kontrolün elden bırakılmaması yönünde uyarılar da yer aldı.

MERSİN'DEKİ OTOBÜS KAZASINDA HAYATINI KAYBEDENLERDEN 6'SININ KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Aydıncık ilçesinde Dilmenler Mardin firmasının 47 AN 747 plakalı yolcu otobüsü, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün hakimiyetini kaybederek bariyerleri aşıp karşı şeride geçti ve şarampole yuvarlandı. Kazada 9 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişinin kimliği belirlendi. Bunlar, otobüs şoförü Hüseyin Tayşun (43) ve yolcular Ahmet Bukaç (41), Huzan Sunnez (22), Muhammed Akbaba (20), Mehmet Emin Anaeli (28), Şeyhmus Öget (37) idi. 3 kişinin kimliği ise henüz tespit edilemedi. 2'si çocuk 1'i kadın olan bu kişiler için çalışmalar sürüyor.

KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Mersin'de meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Tunç, Aydıncık Cumhuriyet Başsavcılığının kazayla ilgili adli soruşturma başlattığını ve 2 Cumhuriyet Savcısının görev aldığını belirtti.