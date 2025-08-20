DOLAR
9'lu HPV Aşısı Kansere Karşı Yüzde 90 Koruma Sağlıyor

Prof. Dr. Mehmet Faruk Köse: 9'lu HPV aşısı, 15 yüksek riskli HPV tipinin yüzde 90'ından sorumlu 7 tipe ve siğillere neden olan 2 tipe karşı tam koruma sağlıyor.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 11:08
Prof. Dr. Mehmet Faruk Köse, 9'lu HPV (İnsan Papilloma Virüsü) aşısının kadın ve erkeklerde kansere yol açan 15 yüksek riskli HPV tipinin yüzde 90'ından sorumlu 7 tipe ve siğillere neden olan 2 tipe karşı tam koruma sağladığını bildirdi.

Ulusal Aşı Programı ve önemi

Köse, Sağlık Bakanlığınca Ulusal Aşı Programı'na dahil edilerek ücretsiz uygulanacağı açıklanan HPV aşısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. HPV'nin kadınlarda en çok rahim ağzı kanserine; erkeklerde ise baş-boyun kanserlerine yol açtığını belirten Köse, makat kanserleri ve erkeklik organı kanser öncesi lezyonlarının da HPV ile ilişkili olabileceğini aktardı.

'HPV sadece seksüel bulaşan bir mikroptur. Çünkü 37 dereceye ihtiyaç duyan bir mikroptur. Havuzdan, denizden, hamamdan, tuvaletten bulaşmaz. Ancak bulaştıktan hemen sonra problem çıkarmaz.' ifadelerini kullandı.

Hastalık seyri ve riskler

Köse, kanser öncesi lezyonların en erken 1,5, en geç 15 yıl sonra başlayabildiğini; ilerlemiş halde 20 sene sonra rahim ağzı kanserinin görülebildiğini vurguladı. '100 kadının HPV mikrobu ile iltihap kaptığını varsayarsak sadece 1 kadın kansere gider. O da kontrol edilmediği ve tedavi edilmediği takdirde.' dedi.

HPV'nin vücuda bulaştıktan sonra ortalama 5 ila 6 yıl içinde %85-95 oranında kendiliğinden temizlendiğini söyleyen Köse, temizlenemeyen vakalarda kanser öncesi lezyon veya kanser gelişebileceğini belirtti.

Aşı türleri ve sağladığı koruma

'Bütün dünyada 2'li, 4'lü ve 9'lu aşı var. 2'li aşının içerisinde kanserlere en çok sebep olan HPV tipi, tip 16 ve tip 18 var.' diyen Köse, Türkiye'de yıllık ortalama kadınlarda 40 bin, erkeklerde 40 bin olmak üzere toplam 80 bin siğil vakasından bahsedildiğini aktardı.

4'lü aşının siğillere karşı 2'liye göre daha iyi koruma sağladığını, 9'lu aşının ise 9 tipe karşı koruma verdiğini belirten Köse, 9'lu aşının 15 yüksek riskli HPV tipinin yüzde 90'ından sorumlu 7 tipe ve siğillere neden olan 2 tipe karşı tam koruma sağladığını yineledi. Köse, HPV'nin hem kadın hem erkek için sorun olduğuna dikkat çekerek, 'hem erkek hem kadın cinsiyet gözetmeksizin aşılanmalı' çağrısı yaptı.

Aşı uygulaması, yan etkiler ve koruyuculuk

Köse, aşıların hatırlatma dozu olmadığını ve aşılanmış kişilerde koruyuculuğun devam ettiğini söyledi. Yan etkiler açısından aşı yapılan yerde kızarıklık, çok az bir ağır ateş olabileceğini; aşılara bağlı olarak baş dönmesi ve göz kararması görülebileceğini, bunun için 15 dakikalık dinlenmenin yeterli olduğunu ifade etti.

'Herhangi bir şekilde alerji varsa uygulamak mümkün değil. Kişinin kanseri varsa uygulamanın hiçbir değeri yok, hiçbir faydası da yok. Çünkü bu aşılar tedavi edici aşılar değil, koruyucu aşılar.' uyarısında bulundu.

Önleme hedefleri ve toplum aşılanması

Köse, HPV'nin önlenebilir ve dünyadan silinebilir bir hastalık olduğunu belirterek, 'Dünya Sağlık Örgütü 90-70-90 hedeflerini 2030 yılına kadar bütün dünyada yapabilirse 2120 yılında, nasıl ki çiçek hastalığı dünyadan kayboldu, HPV ilişkili hastalıkların da silinmesini, rahim ağzı kanserinin yok olmasını hedeflemektedir. Dolayısıyla en etkili tedavi aşılama. İkinci etkilisi de tarama.' dedi.

Son olarak Köse, Türkiye'nin çocukluk çağı aşılarında %98 ile üst sıralarda olduğunu vurgulayarak aşı karşıtlığının bilimsel dayanağı olmadığını kaydetti.

