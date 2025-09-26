9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali İstanbul'da Tanıtıldı

Adana Valiliği tarafından düzenlenecek 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin tanıtımı İstanbul'da gerçekleştirildi. Festival, 10-12 Ekim tarihlerinde Seyhan Nehri kıyısındaki Merkez Park'ta yapılacak.

Festivalin programı ve teması

Feriye İstanbul'daki tanıtımda konuşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana'nın 10 bin yıl geriye uzanan geçmişiyle kadim bir şehir olduğunu vurguladı. Köşger, festivalin bu yılki temasının "Kuşaktan Kuşağa" olduğunu belirterek, etkinliğin sadece bir yemek organizasyonu olmayıp kültür, sanat ve kardeşliği buluşturan zengin bir program sunduğunu söyledi. Programda ustaların söyleşileri, paneller, ustalık gösterimleri, çocuk atölyeleri, gençler için yarışmalar, konserler ve açık hava etkinlikleri yer alacak. Ayrıca ulusal şeflerin yanı sıra uluslararası kabul gören Michelin yıldızlı şefler de kendi mutfak deneyimlerini paylaşacak.

Ekonomik etki ve sürdürülebilirlik hedefleri

Köşger, geçen yıl festivalin 800 bini aşkın ziyaretçi ağırladığını ve yaklaşık 3,7 milyar liralık ekonomik hareketlilik oluşturduğunu hatırlattı. Bu yılki hedefin üç gün boyunca 1 milyonun üzerinde ziyaretçiye ulaşmak olduğunu aktardı. Festival, sürdürülebilirlik ilkesiyle yürütülecek; etkinlik ' Sıfır Atık ' yaklaşımıyla planlandı ve israfı azaltan uygulamalar, ayrıştırma ve geri kazanım sistemleri ile gıda bağışı mekanizmaları sahada ölçülerek raporlanacak. Tedarikte "yerinde üretim, yerinde tüketim" anlayışı benimsenerek, malzemelerin en fazla 50 kilometrelik çevreden temin edilmesiyle karbon ayak izi azaltılacak.

UNESCO adaylığı ve uluslararası görünürlük

Köşger, Adana'nın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı - Gastronomi adaylık dosyasının kabul gördüğünü belirtti. Sürecin Paris aşamasının tamamlandığını ve nihai kararın 30 Ekim-13 Kasım tarihlerinde Semerkant'ta düzenlenecek UNESCO 43. Genel Konferansı'nda açıklanmasının beklendiğini söyledi. Bu gelişmenin Adana mutfağının küresel tescili ve yaratıcı endüstrilerin güçlenmesi açısından stratejik bir eşik olduğunu vurguladı.

Tanıtım etkinliği ve lezzet sunumu

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Adana mutfağının dünya ilgisini çektiğini ve belediye olarak gastronomi kültürünü tanıtmak için uzun süredir çalıştıklarını ifade etti. Konuşmaların ardından Vali Köşger ve beraberindekiler, ünlü şeflerle birlikte mangalın başına geçti; katılımcılara Adana kebabı ile ciğer ikram edildi.

