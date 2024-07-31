9. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı 10 Ağustos'ta Başlıyor

İstanbul'da Kültür ve Edebiyatın Buluşma Noktası

Bu yıl 10 Ağustos'ta kapılarını açacak olan 9. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı, kitap severlere ev sahipliği yapacak.

Fuarın Teması ve Sloganı

Fuarın bu seneki sloganı 'Kitap Gelecektir' olarak belirlenmiştir. Ziyaretçilerin edebiyat ve kültürel eserlerle buluşacağı etkinlikte çeşitli panel ve söyleşiler de düzenlenecek.

Etkinlik Detayları

İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek olan bu etkinlik, her yaştan kitapseveri bir araya getirecek. Edebiyat tutkunları, Türkçe ve Arapça birçok eseri keşfetme şansı bulacaklar.

Fuar, kitap dünyasının önemli aktörleri ve yayıncılarıyla dolup taşarken, aynı zamanda okur-yazar ilişkisini de güçlendirecek.