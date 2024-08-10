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9. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı Törenle Açıldı

İstanbul'da gerçekleştirilen Arapça Kitap Fuarı'nın açılışında Vali Davut Gül, hoşgörü ve kültürel kardeşliğin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 14:18
9. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı Törenle Açıldı

9. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı Törenle Açıldı

İstanbul'da düzenlenen 9. Uluslararası Arapça Kitap Fuarı büyük bir katılımla kapılarını açtı. Açılışta konuşma yapan İstanbul Valisi Davut Gül, bu tür organizasyonların önemine dikkat çekerek, "Bu tür etkinliklerde huzuru, hoşgörüyü ve mevcut kültürü yaşatmak, hangi ülkede olursa olsun kardeşliğimizi pekiştiriyor." ifadelerini kullandı.

Etkinlik Hakkında

Fuar, Arapça edebiyatı ve kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlenirken, çok sayıda yerli ve yabancı yayınevi katılım gösterdi. Katılımcılar, Arapça kitapların yanı sıra farklı etkinliklerle de ziyaretçilerin ilgisini çekmeye çalışıyor.

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