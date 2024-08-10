9. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı Törenle Açıldı

İstanbul'da düzenlenen 9. Uluslararası Arapça Kitap Fuarı büyük bir katılımla kapılarını açtı. Açılışta konuşma yapan İstanbul Valisi Davut Gül, bu tür organizasyonların önemine dikkat çekerek, "Bu tür etkinliklerde huzuru, hoşgörüyü ve mevcut kültürü yaşatmak, hangi ülkede olursa olsun kardeşliğimizi pekiştiriyor." ifadelerini kullandı.

Etkinlik Hakkında

Fuar, Arapça edebiyatı ve kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlenirken, çok sayıda yerli ve yabancı yayınevi katılım gösterdi. Katılımcılar, Arapça kitapların yanı sıra farklı etkinliklerle de ziyaretçilerin ilgisini çekmeye çalışıyor.