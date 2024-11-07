9. Yargı Paketi Meclis'ten Geçti

9. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda Onaylandı

Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilerek yürürlüğe girdi.

İcra ve İflas Kanununda Yenilikler

Yeni düzenlemeler ile birlikte, İcra ve İflas Kanunu'nda bazı değişiklikler yapılmaktadır. Elektronik ortamda yapılan açık artırmalarda teklifler arasındaki fark, malın muhammen kıymetinin binde beşinden ve her durumda 1,000 Türk lirasından az olmayacak şekilde belirlenmiştir. Ayrıca, açık artırma süresinin son 10 dakikasında yeni bir teklif verilmesi durumunda süre 3 dakika uzatılacaktır. Bu uzatma süresi toplamda bir saati geçemeyecek şekilde belirlenmiştir.

Parasal Sınırların Yeniden Değerlendirilmesi

Yeniden değerleme oranındaki artış nedeniyle belirlenen parasal sınırlar üzerinde de değişiklikler yapılmış, 10 Türk lirasını aşmayan kısımlar dikkate alınmayacaktır. . Bu düzenleme, özellikle adaletin ve hizmetlerin erişilebilirliğini artırmayı hedeflemektedir.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında Değişiklikler

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda sorulacak soru sayısı 100'den 120'ye çıkarılmıştır. Bu sınavlarda ayrıca "milletlerarası hukuk" ve "genel kamu hukuku" gibi yeni alanların dahil edilmesi planlanmaktadır.

Adli Yardım Ödeneği Dağıtımı

Avukatlık Kanunu'ndaki değişiklikler, adli yardım ödeneğinin barolar arasında daha adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamayı amaçlıyor. Her 5,000 nüfus için toplam puanın %30'u o ildeki barolar arasında eşit olarak dağıtılacaktır.

Yediemin Otoparklarındaki Araçların Satışı

Karayolları Trafik Kanunu'ndaki değişiklikle, 6 ay içinde sahipleri tarafından alınmayan ve yediemin otoparkında bekleyen araçların satış usulü yeniden düzenlenmiştir. Bu araçların sicil kayıtlarındaki şerhlerin satış sonrası silinmesi sağlanacaktır.

Yapılan değişikliklerin adalet sistemine katkı sunması bekleniyor.