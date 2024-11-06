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9. Yargı Paketi'nin İlk Maddeleri Kabul Edildi

9. Yargı Paketi'nde önemli değişiklikler yapılarak ilk 5 madde TBMM'de onaylandı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 22:43
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 22:43
9. Yargı Paketi'nin İlk Maddeleri Kabul Edildi

9. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda Kabul Edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak adlandırılan Kanun Teklifi'nin ilk 5 maddesini oy çokluğuyla kabul etti.

İcra ve İflas Kanunu'ndaki Yenilikler

Kabul edilen düzenlemeyle İcra ve İflas Kanunu'nda elektronik ortamda yapılan açık artırmalarla ilgili önemli değişiklikler getirildi. Açık artırmalarda teklif arasındaki fark, malın muhammen değerinin binde beşinden ve en az 1000 TL'den az olmamak kaydıyla belirlenmiş oldu.

Açık Artırma Süresi ve Uzatma

Ayrıca, açık artırma süresinin son 10 dakikası içinde yeni bir teklif verilirse, bu sürenin 3 dakika uzatılacağı belirtildi. Uzama süresince her yeni teklifin verilmesi halinde süre 3 dakika daha uzatılacak; eğer son uzatma süresinde hiçbir teklif gelmezse, mal en yüksek teklif sahibine verilecek. Uzatma sürelerinin toplamı ise bir saati geçemeyecek, ancak Adalet Bakanlığı'nın kararıyla bu süre değiştirilebilecek.

Yeniden Değerleme Oranı Düzenlemeleri

Bunun yanı sıra, parasal sınırlarda yapılan yeniden değerleme oranının düzenlemesi de hayata geçirildi. 1000 TL'yi aşmayan küsuratlar dikkate alınmayacak.

Avukatlık Kanunu'nda Değişiklikler

Avukatlık Kanunu'na yönelik değişikliklerde adli yardım ödeneğinin barolar arasındaki dağılımı düzenlendi. Birden fazla baronun bulunduğu illerde, adli yardım puanı her 5000 nüfus için belirlenip, dağıtımda eşitlik sağlanacak.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında Değişiklikler

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda soru alanlarına "milletlerarası hukuk", "milletlerarası özel hukuk" ve "genel kamu hukuku" eklenirken, sınav sayısı da 100'den 120'ye çıkarılacak. Bu alandaki düzenlemeler, ilgili kurumların görüşleri doğrultusunda yapılacak.

Dava Sınırları ve Toplantı Kararları

Bölge İdare Mahkemeleri ve diğer mahkemelerin parasal sınırları her yıl yeniden değerleme oranlarıyla güncellenecek. Son olarak, teklifin altıncı maddesi üzerinde yapılan oylama öncesinde muhalefet milletvekilleri yoklama talep etti, fakat toplantı yeter sayısı bulunamadığı için TBMM birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapandı.

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