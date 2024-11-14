9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de Yayınlandı

9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemelere göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı soru sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak.

Önemli Değişiklikler

Buluntu olması nedeniyle veya kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan, sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulü yeniden belirlenecek.

Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Şikayette bulunulması gereken hakaret suçlarında şikayet süresi, fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren 2 yılı geçemeyecek.

Yeni Mesleki Düzenlemeler

Arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip olanlar, yazılı sınava girmeden arabuluculuk siciline kayıt olma fırsatına sahip olacak. Ayrıca, uzlaştırmacı olmak için hukuk mezunu olma şartı getirilecek.

AK Parti'nin kabul edilen önergeleriyle, evlenen kadının soyadına, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kayyum olarak atanmasına ve Kamulaştırma Kanunu'ndaki değişikliğe ilişkin hükümler düzenlemeden çıkarıldı.

Yayımlandığı tarihte yürürlüğe giren 9. Yargı Paketi, birçok maddeyi içerisinde barındırıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.