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9 Yaşındaki Betül Öngül'den Gazze'ye Destek Bağışı

Amasya'dan 9 yaşındaki Betül, biriktirdiği harçlığını Gazze için bağışladı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 09:14
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 09:14
9 Yaşındaki Betül Öngül'den Gazze'ye Destek Bağışı

Amasya'dan Anlamlı Bağış

Amasya'da yaşayan 9 yaşındaki Betül Öngül, iki yıl boyunca biriktirdiği harçlığını Gazze'deki çocuklara destek olmak amacıyla bağışlama kararı aldı.

6000 TL'lik Bağış

Öngül, Filistin'deki akranlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için toplamda 3.500 TL biriktirdi. Bu anlamlı bağış için annesiyle birlikte Türkiye Diyanet Vakfı Amasya Şubesi'ne gitti ve bağışını Durmuş Ayvaz ile paylaştı.

Diyanet Vakfı'ndan Teşekkür

Durmuş Ayvaz, Betül Öngül ve ailesini tebrik ederek, "Bu duyarlı davranışından dolayı minik yavrumuza çok teşekkür ediyorum. Filistin'deki kardeşlerinizin içinde bulundukları sıkıntılardan kurtulmaları için dua edelim ve bu vahşeti unutmayalım, unutturmayalım," dedi. Ayvaz, ayrıca Betül'e Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bir çocuk dergisi hediye etti.

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