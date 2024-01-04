9 yaşındaki küçük kızın cinayetindeki korkunç gerçek ortaya çıktı

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında Kilis'te kaybolan dokuz yaşındaki Suriyeli bir kız çocuğu bir kuyuda ölü bulunmuştu. 'Çocuğa karşı işlenen bir suçu gizlemek amacıyla kasten öldürme', 'cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçlarından müebbet ve 39 yıla kadar hapis cezasına çarptırılan iki sanığın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanıklardan biri, diğer sanık A.A.'nın çocuğu boğduğunu ve daha sonra bir kuyuya attığını iddia etmiştir.





Kilis 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya maktulün annesi Hatice Karakuş, babası Halit Mercimek, kardeşi Emel Mercimek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları, Kilis, Gaziantep ve İstanbul Baroları, Yeryüzü Çocukları Derneği, Kadın ve Demokrasi Derneği ve Özgürlükçü Hukukçular Derneği avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklar H.B. ve A.A. hakkında 'çocuğa karşı işlenen bir suçu gizlemek amacıyla kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'birden fazla kişi tarafından birlikte çocuğun cinsel istismarı' suçlarından 39 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılırken, avukatları da duruşmaya katıldı.

DİĞER SANIĞI SUÇLANDI

Sanık H.B., sanık A.A.'nın G.M.'yi önce boğduğunu, kömür briketleriyle bağladığını, bir kuyuya attığını ve olayı kimseye anlatmaması için tehdit ettiğini iddia etmiştir. Sanık H.B. suçsuz olduğunu savunmuş ve tahliyesini talep etmiştir.

Sanık A.A. da hakkındaki suçlamaları reddederek olay günü H.B.'nin evine hiç gitmediğini ve sanıkların olayı onun üzerine yıkmak istediklerini ifade etti.

Maktulün yakınlarının avukatı, sanıkların tüm savunmalarının suçlamalardan kaçmaya yönelik olduğunu belirterek tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

19 OCAK'A DURUŞMA ERTELENDİ

Maktulün annesi, babası ve kardeşi söz alarak sanıklardan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmalarını talep ettiklerini belirttiler.

Savcı da sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Savunma, savcının mütalaasına katılmadığını belirtti. Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 19 Ocak tarihine erteledi.





'ÜST SINIRDAN CEZALANDIRILMASI GEREKİR'

Duruşma sonunda mağdurun avukatı Aleyna Gülden Bozkurt gazetecilere yaptığı açıklamada, Yeryüzü Çocukları Derneği üyeleri ve acılı ailenin avukatları olarak süreci başından beri takip ettiklerini söyledi.

Sanıkların en üst sınırdan cezalandırılması gerektiğini söyleyen Bozkurt, "Bugün ilk duruşması görülen bu davada sanıklar kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun cinsel istismarı ve kasten öldürme suçlarından yargılanıyor. Sanıkların hiçbir indirim almadan en üst sınırdan cezalandırılmaları için sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Çocukların yaşama, fiziksel, psikolojik ve cinsel istismardan korunma haklarına yönelik saldırılara karşı toplumun tüm kesimleri gerekli tepkiyi göstermedikçe ve bu saldırılar en ağır şekilde cezalandırılmadıkça verilen cezaların caydırıcı bir etkisi olmayacaktır."

OLAY NASIL OLDU?

4 Nisan günü G.M. Okçular bölgesindeki okula gitmiş ancak okuldan sonra eve dönmemiştir. Aile polise haber vermiş ve kız için arama başlatılmıştır. Kızın cesedi aynı sokakta H.B.'ye ait iki katlı bir evin avlusundaki kuyuda bulundu (AA).