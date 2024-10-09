9 Yıldır Unutulmaz: Ankara Garı Terör Saldırısı

9 Yılda Unutulmayan Bir Acı: Ankara Garı Terör Saldırısı

10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde düzenlenen "Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi" sırasında, terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen saldırı, Türkiye tarihinde en fazla sivil kaybın yaşandığı terör olayı olarak tarihe geçti.

Korkunç Saldırı

O gün, farklı illerden gelen yüzlerce vatandaş, barış için bir araya geldiğinde, terör örgütünün iki canlı bombası miting alanında ev sahipliği yaptı. Saldırıda 101 sivil hayatını kaybederken, 379 kişi de yaralandı.

Olay Anı

Canlı bombalar, miting alanının yakınına kadar gelerek patlamalarını gerçekleştirdiler. İlk patlama saat 10.04'te gerçekleşti ve arka arkaya gelen patlamalar, çevredeki kalabalıkta büyük bir paniğe yol açtı. Bu menfur saldırıda 2'si çocuk olmak üzere, 101 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı hastanelere kaldırıldı.

Cevapsız Sorular

Saldırının dönüm noktası, Türkiye'nin terörle mücadelesinin seyrini etkiledi. Olayın ardından Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen tepkiler, saldırının kınanmasına yol açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olayın acısını dile getirerek, her türlü terör eyleminin karşısında direneceğini vurguladı.

Yargı Süreci

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve saldırıya karışanların adalet önünde hesap vermesi için büyük çaba harcandı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Temmuz 2016’da hazırlanan iddianame ile davayı kabul etti. Davada 36 sanık yer aldı.

Tahliye ve Yargılamalara Sonraki Süreç

İlk duruşma, 7 Kasım 2016'da başladı ve süreçte birçok tanık ve müşteki dinlendi. Mahkeme, faillerden bazılarına ağırlaştırılmış müebbet hapsi verdi. Daha sonra dosya, Yargıtay'ın kısmi bozma kararlarını değerlendirmek üzere yeniden mahkemeye taşındı.

9 yıl sonra, hatıralar ve kayıplar hala tazedir. Bu trajik olay, Türkiye'nin yanı sıra uluslararası arenada da derin yankılar uyandırdı. Herkes için unutulmaz bir anı olarak zihinlerde kalacak.