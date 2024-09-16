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90 Yaşındaki Üç Arkadaşın Uzun Ömür Sırrı: Tarhana ve Dostluk

Manisa'nın Dadağlı Mahallesi'nde yaşayan 90 yaşındaki üç arkadaş, uzun ve sağlıklı hayat sırlarını paylaşıyor.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 20:45
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 20:45
90 Yaşındaki Üç Arkadaşın Uzun Ömür Sırrı: Tarhana ve Dostluk

90 Yaşındaki Üç Arkadaşın Uzun Ömür Sırrı: Tarhana ve Dostluk

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Dadağlı Mahallesi'nde yaşayan Ümmü Kılıç, Pakize Tosun ve Ümmü Ergin, 90 yaşına rağmen dinç ve zinde bir yaşam sürüyorlar. Bu üç dost, uzun ve sağlıklı yaşamanın sırlarını dostlukları ve geleneksel gıda tüketimlerine bağlıyor.

Doğal Beslenmenin Önemi

Uzun yıllardır bir arada yaşayan arkadaşlar, kış hazırlıkları kapsamında tarhana yapımını bir gelenek haline getirmişler. Tarhananın hem bağışıklık sistemini güçlendirdiğini hem de sindirimi kolaylaştırdığını belirtiyorlar. Bu lezzetli gıdanın yüksek besin değerleri ile vücudu hastalıklara karşı koruduğunu ifade ediyorlar.

Ritüel Haline Gelen Tarhana Yapımı

Hazırlık sürecinde, sabahın erken saatlerinde gelinleriyle birlikte evlerinin önündeki beton zeminde yaş tarhanaları kurutuyorlar. Bu geleneği sürdürmenin hem fiziksel hem de ruhsal sağlıklarına katkı sağladığını vurguluyorlar.

Dostluğun Gücü

Ümmü Kılıç, "Doğal gıdalarla besleniyoruz. Ev yapımı her şey sağlıklı ve katkısız. Ayrıca komşularımızla sürekli bir arada olmamız, sohbet etmemiz ve işbirliği yapmamız da bizi zinde tutuyor." dedi.

Ümmü Ergin ise, "Her sabah birlikte çalışıyor ve birlikte yiyoruz. Bu da bedenimizi ve ruhumuzu dinç tutuyor." sözleriyle dostluklarının önemini vurguladı.

Tarhananın Sağlığa Faydaları

Tarhana, protein, vitamin ve mineraller açısından zengin bir besin kaynağıdır. Fermente edilerek yapılan bu geleneksel gıda, özellikle kış aylarında bağışıklık sistemini destekleyici etkileriyle öne çıkıyor.

Beslenme uzmanları, tarhananın probiyotik özellikleri sayesinde sindirimi düzenlediğini ve vücut direncini artırdığını belirtiyor.

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