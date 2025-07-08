905 Gram Doğan Sevda Bebek, 60 Günlük Yoğun Bakım Sürecinin Ardından Taburcu Oldu

905 Gram Doğum ve 60 Günlük Başarı Hikayesi

Batman'da 905 gram doğarak dünyaya gelen Sevda bebek, 60 günlük yoğun bakım sürecinin ardından taburcu olmanın mutluluğunu yaşadı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 27. haftada doğan Sevda, henüz erken doğum nedeniyle kritik bir süreç geçirdi.

İyileşme Süreci

Hayata tutunma mücadelesi veren Sevda bebek, yoğun bakımda geçirdiği 60 gün sonrasında doktorların etkili takibi ile 2 kilo 70 gram ağırlığa ulaştı. Titizlikle yürütülen tedavi sürecinin en önemli parçalarından biri de anne sütü ile beslenmesi oldu.

Teşekkürler!

Sevda bebeğin ailesi, bu süreçte kendilerine destek olan doktorlara ve hastane personeline teşekkürlerini iletti. Sevda’nın sağlıkla büyümesi için herkes dua ediyor.

Batman'da 905 gram doğan Sevda bebek, 60 günlük yoğun bakım sürecinin ardından taburcu edildi.

Batman'da 905 gram doğan Sevda bebek, 60 günlük yoğun bakım sürecinin ardından taburcu edildi.