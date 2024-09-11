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92 Yaşındaki Adam Ağaçta Budama Yaparken Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde 92 yaşındaki Musa Mete, ağaç budarken düştü ve hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 20:48
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 21:01
92 Yaşındaki Adam Ağaçta Budama Yaparken Hayatını Kaybetti

Hacılar'da Üzücü Kaza

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, Musa Mete (92), budamak amacıyla çıktığı elma ağaçından dengesini kaybederek düştü.

Olay Anı ve Müdahale

Çifte Harman Sokak'ta gerçekleşen olayda, yaşlı adamın yere düşerek hareketsiz kaldığını gören yakınları, derhal sağlık ekiplerine ulaştı.

Hayatını Kaybetti

Olay yerine gelen medical ekipler, Mete'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olayın ardından, yaşlı adamın cenazesi gerekli incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Güvenlik Önlemleri Hatırlatıldı

Böyle kazaların yaşanmaması adına, yaşlı bireylerin yüksek yerlerde çalışırken daha dikkatli olmaları ve gerekli güvenlik önlemlerini almalarının önemine dikkat çekildi.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, ağaç budarken yere düşen yaşlı adam hayatını kaybetti. Ekipler olay...

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, ağaç budarken yere düşen yaşlı adam hayatını kaybetti. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, ağaç budarken yere düşen yaşlı adam hayatını kaybetti. Ekipler olay...

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, ağaç budarken yere düşen yaşlı adam hayatını kaybetti. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, ağaç budarken yere düşen yaşlı adam hayatını kaybetti. Ekipler olay...

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, ağaç budarken yere düşen yaşlı adam hayatını kaybetti. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

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