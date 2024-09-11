92 Yaşındaki Adam Ağaçta Budama Yaparken Hayatını Kaybetti

Hacılar'da Üzücü Kaza
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, Musa Mete (92), budamak amacıyla çıktığı elma ağaçından dengesini kaybederek düştü.
Olay Anı ve Müdahale
Çifte Harman Sokak'ta gerçekleşen olayda, yaşlı adamın yere düşerek hareketsiz kaldığını gören yakınları, derhal sağlık ekiplerine ulaştı.
Hayatını Kaybetti
Olay yerine gelen medical ekipler, Mete'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olayın ardından, yaşlı adamın cenazesi gerekli incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Güvenlik Önlemleri Hatırlatıldı
Böyle kazaların yaşanmaması adına, yaşlı bireylerin yüksek yerlerde çalışırken daha dikkatli olmaları ve gerekli güvenlik önlemlerini almalarının önemine dikkat çekildi.
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, ağaç budarken yere düşen yaşlı adam hayatını kaybetti. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, ağaç budarken yere düşen yaşlı adam hayatını kaybetti. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, ağaç budarken yere düşen yaşlı adam hayatını kaybetti. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.