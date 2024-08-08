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A Milli Voleybol Takımı'nın Dev Ekranlarla İtalya Karşısındaki Heyecanı

Antalya'da A Milli Voleybol Takımı'nın İtalya ile oynadığı yarı final maçı dev ekranlarda heyecanla izlendi.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 22:43
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 22:43
A Milli Voleybol Takımı'nın Dev Ekranlarla İtalya Karşısındaki Heyecanı

A Milli Voleybol Takımı'nın İtalya Maçı Antalya'da Coşkuyla İ izlendi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol yarı finalinde Türkiye'nin İtalya ile karşılaştığı maç, Antalya'daki dev ekranlardan büyük bir heyecanla takip edildi.

Dev Ekranlar ile Yoğun İlgi

Antalya'nın merkez ilçeleri olan Konyaaltı ve Muratpaşa'da, karşılaşma için özel olarak dev ekranlar kuruldu. Konyaaltı'ndaki Hayatpark ve Muratpaşa Belediyesi’ne ait Denizyüzü Kafe, maçı izlemek isteyen vatandaşlarla dolup taştı.

Taraftar Desteği

Bu özel gecede, alanı dolduran voleybol severler, A Milli Takım’a alkış ve tezahüratlarla destek vererek büyük bir coşku yaşadı. Türkiye'nin voleyboldaki başarısı için birleşen taraftarlar, milli takımın yanında yer aldı.

Sonuç olarak, Antalya'da düzenlenen bu etkinlik, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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