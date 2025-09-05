A23a Buz Dağı Parçalanıyor — Antarktika Erimesi Ekosistemi Tehdit Ediyor

Uzun süredir okyanusta sürüklenen dünyanın en büyük buz dağı A23a parçalanmaya başladı. Uzmanlar, iklim değişikliğinin tetiklediği büyük buz kütlelerinin artışının çevresindeki deniz ekosistemleri üzerinde önemli etkiler yaratabileceği uyarısında bulunuyor.

Uzmanlardan değerlendirme

İngiliz Antarktika Araştırmaları Enstitüsü (BAS) Kutup Okyanusları Bölümü Bilim Lideri Yardımcısı Dr. Andrew Meijers, A23a'nın parçalanma sürecini AA muhabirine yorumladı. Meijers, buz dağının hızlı bir şekilde parçalara ayrıldığını ve bu parçaların ABD Ulusal Buz Merkezi tarafından kayda alındığını bildirdi.

Meijers, kopan parçalar sonrası A23a'nın boyutunun yaklaşık 1700 kilometrekareye indiğini belirtti ve şunları söyledi: "A23a, dünyanın en büyük buzulu ünvanını kaybetti. Çünkü yaklaşık 3 bin kilometrekare büyüklüğündeki D15a, A23a'nın neredeyse 2 katı. D15a, Antarktika kıyısında Avustralya'ya ait Davis Üssü yakınlarında büyük ölçüde hareketsiz durumda bulunuyor."

Meijers ayrıca parçalanmanın hızlanmasını beklediğini vurgulayarak: "Weddell Denizi'nin batı kısmına doğru ilerlemeye başladığından beri erimesi hızlanarak artıyordu. Şimdiyse donma derecesinin üzerindeki sularda. Buna ek olarak, kuzeye doğru ilerlemesi ve güney yarım kürede baharın gelmesi, buz dağının hızla daha küçük parçalara ayrılarak artık takip edilemeyecek kadar ufalması ihtimalini güçlendiriyor." dedi.

Buz oluşumu ve küresel eğilimler

Meijers, buz sahanlıklarının binlerce yıl boyunca biriken karların sıkışmasıyla oluştuğunu, bu kütlelerin erime, gelgit ve okyanus etkileriyle kırılabildiğini anlattı. Meijers, mega buz dağlarının görülme sıklığındaki değişimi doğrudan istatistiksel olarak kanıtlamanın zor olduğunu belirtse de, 1997'den bu yana buz sahanlıklarının yaklaşık 6 trilyon ton buz kaybettiğini söyledi.

Bu kayıpların büyük ölçüde okyanus dolaşımındaki değişiklikler ve sıcak suyun buz sahanlıklarına daha fazla erişim sağlamasından kaynaklandığı düşünülüyor. Meijers, denizde sürüklenen bu buz kütlelerinin doğrudan deniz seviyesini artırmadığını fakat geride kalan buzulların kopuşunu hızlandırabileceğini vurguladı.

Meijers, Antarktika'daki erimelerin devam etmesi halinde deniz seviyesinin 15 metreyi aşma olasılığının bilim insanları tarafından göz ardı edilmediğini belirterek: "Buzullarda yaşanan değişimler zaten gelecekte 2 metrelik deniz seviyesini garantiledi. Bunun ne zaman olacağı ise insan kaynaklı emisyonların oranına bağlı." ifadelerini kullandı.

Ekosistem etkileri için örnekleme yapıldı

BAS Ekosistem Bölümü Lideri Dr. Geraint Tarling, A23a'nın Güney Georgia'da karaya oturduğu süreçte ekosistemin olası etkilerini ölçmek üzere örnekler alındığını söyledi. Tarling, şu değerlendirmeyi yaptı: "Buz dağının karaya oturması ve devasa miktarda soğuk tatlı su salımı, muhtemelen deniz tabanındaki ve çevresindeki sulardaki canlılar üzerinde büyük etki yaratmıştır. Bu etkileri anlamak önemli çünkü küresel ısınma nedeniyle büyük buz dağları Güney Georgia'da daha sık görülen bir olgu haline gelebilir."

Tarling, alınan örneklerin şu anda İngiltere'de incelendiğini belirtti.

A23a'nın yolculuğu

A23a, Ağustos 1986'da Antarktika'daki Filchner-Ronne Buz Sahanlığı'ndan koptu. Yaklaşık 34 yıl boyunca sabit kalan buz dağı, 2020'de okyanus akıntılarıyla harekete geçerek Weddell Denizi'nin batı kısmına ilerlemeye başladı.

Buz dağı yolculuğu sırasında bir girdaba kapıldı; Ocak 2024'ten Aralık ayının ortalarına kadar girdabın etrafında döndü. Aralık ayında girdaptan kurtulan A23a, Antarktika'nın kuzeyine doğru sürüklendi ve Mart 2025'te Güney Georgia Adası açıklarında, karadan 80 kilometre uzaklıktaki sığ kıta sahanlığına çarparak karaya oturdu.

Ne bekleniyor?

Bilim insanları, A23a gibi büyük buz kütlelerinin parçalanmasının devam etmesini ve bunun bölgesel ekosistemler ile küresel deniz seviyesi üzerindeki uzun vadeli etkilerinin izlenmesini bekliyor. Alınan örneklerle yapılacak detaylı analizler, hem yerel canlı topluluklarının nasıl etkilendiğini hem de gelecekte benzer olayların sıklığının artıp artmayacağını anlamamıza yardımcı olacak.