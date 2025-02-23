AA Foto Muhabiri Hassouna, Xposure 2025'te Ödül Aldı

Anadolu Ajansı foto muhabiri Hassouna, BAE'deki Xposure 2025 Uluslararası Fotoğrafçılık Festivali'nde ödül kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 17:12
AA Foto Muhabiri Hassouna, Xposure 2025'te Ödül Aldı

BAE'deki Prestijli Festivale Büyük Başarı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Xposure 2025 Uluslararası Fotoğrafçılık Festivali'nde Anadolu Ajansı foto muhabiri Hassouna, yetenekleriyle dikkat çekerek ödül kazandı. Bu önemli etkinlik, dünya genelinden birçok fotoğrafçıyı bir araya getiriyor ve sanatsal çalışmaları ödüllendiriyor.

Hassouna'nın Elde Ettiği Başarı

Hassouna, ultrasonografik şekilde yakaladığı fotoğraflarla jürinin beğenisini kazanarak festivalde değerlendirilen en iyi eserler arasında yer aldı. Bu başarı, sadece kendisi için değil, aynı zamanda Anadolu Ajansı için de önemli bir kazanım oldu.

Ödül, fotoğrafçılığın önemini ve görsel hikaye anlatımını vurgularken, hassas bakış açılarıyla dikkat çeken çalışmaları teşvik ediyor.

Fotoğrafçılık ve Kültürel Etkileşim

Xposure 2025, katılımcılara fotoğrafçılık sanatındaki en son trendleri takip etme fırsatı sunarken, farklı kültürlerden gelen eserlerin de sergilendiği bir platform olma özelliğine sahip. Bu tür etkinlikler, fotoğrafçıların yeteneklerini sergilemesi ve dünya standartlarında bir etkileşim sağlaması açısından büyük bir önem taşıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen Xposure 2025 Uluslararası Fotoğrafçılık...

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen Xposure 2025 Uluslararası Fotoğrafçılık Festivali'nde Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Hassouna ödül aldı. BAE'nın Eş-Şarika kentinde düzenlenen Xposure 2025 Uluslararası Fotoğrafçılık Festivali'ne İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımını konu alan "İsrail-Filistin Çatışması" isimli fotoğrafıyla katılan AA foto muhabiri Filistinli Hassouna ikincilik ödülüne layık görüldü.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen Xposure 2025 Uluslararası Fotoğrafçılık...

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen Xposure 2025 Uluslararası Fotoğrafçılık Festivali'nde Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Hassouna ödül aldı. BAE'nın Eş-Şarika kentinde düzenlenen Xposure 2025 Uluslararası Fotoğrafçılık Festivali'ne İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımını konu alan "İsrail-Filistin Çatışması" isimli fotoğrafıyla katılan AA foto muhabiri Filistinli Hassouna ikincilik ödülüne layık görüldü.

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