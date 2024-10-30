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AA Genel Müdürü Karagöz, Sakarya'da Sempozyumda İletişim Bilimlerini Değerlendirdi

Karagöz, göçmen sorununu ele alarak küresel adaletsizliklere dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 17:46
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 17:57
AA Genel Müdürü Karagöz, Sakarya'da Sempozyumda İletişim Bilimlerini Değerlendirdi

Göçmen Sorununa Dikkat Çekildi

AA Genel Müdürü Karagöz, Sakarya'da düzenlenen "4. Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu" kapsamındaki konuşmasında, göçmen sorununu masaya yatırdı.

Uluslararası Kurumların Yetersizliği

Karagöz, bu sorunun kaynağının küresel düzeyde yaşanan adaletsizlikler olduğunu belirtti. "Bütün bunların kök nedeni, dünyanın adaletsiz oluşu ve küresel sorunlara karşı başarılı öneriler getiremeyişidir" şeklinde konuşarak, uluslararası kurumların eksik tedbirlerine vurgu yaptı.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Sakarya Üniversitesi...

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İletişim Fakültesince, TÜBİTAK ve Adapazarı Belediyesi işbirliğiyle SAÜ Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde "İletişim Bilimleri Bağlamında Göç ve Göç Politikaları" temasıyla dördüncüsü düzenlenen "Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu"nun açılışında konuştu.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Sakarya Üniversitesi...

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İletişim Fakültesince, TÜBİTAK ve Adapazarı Belediyesi işbirliğiyle SAÜ Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde "İletişim Bilimleri Bağlamında Göç ve Göç Politikaları" temasıyla dördüncüsü düzenlenen "Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu"nun açılışında konuştu.

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