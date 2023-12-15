AA Muhabiri Doğu Kudüs'te görevi sırasında darp edildi

İsrail güçleri 10 haftadır Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasına engel oluyor. Olaylar bir grup Filistinli Mescid-i Aksa'ya yakın noktada bulunan Vadi el-Cevz Mahallesi'nde namaz kılmaya çalıştığı anda yaşandı.

İsrail polislerinin barikat kurduğu bölgede görevini yerine getirmek için bölgede bulunan AA foto muhabiri Haruf’a İsrail güçleri tarafında silah çekildi. Yere düşürülen muhabir tekmelenerek darp edildi.

Şiddetli darbelerin etkisi ile vücudunda ve yüzünde yaralanmalar olan Haruf, sağlık ekipleri tarafından Doğu Kudüs'te bulunan Makasid Hastanesi'de tedavi altına alındı.

Haruf'un yanı sıra İsrail güçleri kameraman Faiz Ebu Rumeyle'ye de saldırılardan etkilendi.