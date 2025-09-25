AA Muhabirleri Erdoğan’ın BM'de Gazze Fotoğraflarını Gösterme Anından Gurur Duydu

AA muhabirleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM'de Gazze fotoğraflarını göstermesinden gurur duyduklarını belirtti; foto muhabiri Ali Cadallah duygularını paylaştı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 12:21
AA Muhabirleri Erdoğan’ın BM'de Gazze Fotoğraflarını Gösterme Anından Gurur Duydu

AA Muhabirleri Erdoğan’ın BM'de Gazze Fotoğraflarını Gösterme Anından Gurur Duydu

Foto muhabiri Ali Cadallah duygularını "Gurur ve acı karışımı" sözleriyle ifade etti

Anadolu Ajansı muhabirleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM kürsüsünde Gazze’de çekilen fotoğrafları göstermesinden dolayı gurur duyduklarını açıkladı.

Foto muhabiri Ali Cadallah duygularını, "Gurur ve acı karışımı bir duygu içindeyim. Gazze'nin sesinin ve acısının böylesine üst düzey uluslararası bir platforma..." sözleriyle paylaştı.

CUMA YUNUS - Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eyüpsultan'da İki Kamyonet Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Geleneksel Türk Tiyatrosu Çalıştayı Ankara'da: Ortak Hafıza, Ortak Sorumluluk
3
Yılmaz: Kentsel Dönüşüme Hız, 450 Bin Konut ve Türkiye Yüzyılı Hedefi
4
Gençlik Merkezleri TEKNOFEST 2025'te 6 Birincilikle Öne Çıktı
5
Tinubu: Gazze'de iki devletli çözüm Filistin için en onurlu yol
6
Zorlu: 'Sekiz Devlet, Tek Millet' — Türkmenistan-Türkiye Enerji ve Ekonomi Vizyonu
7
Cemil Tugay: İzmir'de çöp sorunu ilçe belediyelerinin görevi — 'Kooperatif' davasına tepki

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim