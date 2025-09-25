AA Muhabirleri Erdoğan’ın BM'de Gazze Fotoğraflarını Gösterme Anından Gurur Duydu

Foto muhabiri Ali Cadallah duygularını "Gurur ve acı karışımı" sözleriyle ifade etti

Anadolu Ajansı muhabirleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM kürsüsünde Gazze’de çekilen fotoğrafları göstermesinden dolayı gurur duyduklarını açıkladı.

Foto muhabiri Ali Cadallah duygularını, "Gurur ve acı karışımı bir duygu içindeyim. Gazze'nin sesinin ve acısının böylesine üst düzey uluslararası bir platforma..." sözleriyle paylaştı.

CUMA YUNUS - Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı