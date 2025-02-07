AA Muhabirleri Uluslararası Fotoğraf Yarışmasında Beş Ödül Kazandı

AA Muhabirlerinden Uluslararası Başarı!

AA foto muhabirleri, uluslararası basın fotoğrafı yarışmalarının en prestijli etkinliklerinden biri olan Pictures of the Year International (POY) yarışmasında beş farklı ödüle layık görüldü.

Ödül Kazanan Fotoğraflar

Bu yıl, Missouri Üniversitesi Gazetecilik Fakültesi tarafından 1944 yılından bu yana düzenlenen POY'da, AA foto muhabiri Ali Cadallah, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde Abu Aişa ailesine ait eve düzenlediği saldırıyı belgelerken çektiği fotoğrafla "Genel Haber" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

Aynı yarışmada, Cadallah’ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki yıkımı belgeleyen fotoğrafı ve serbest haberci Belal Khaled’in, Refah’ın Tel Sultan bölgesindeki Filistinlilerin Ramazan hazırlıklarıyla ilgili fotoğrafı, "Genel Haber" kategorisinde "Finalist" ödülünü kazandı.

Cadallah, bu yılki yarışmada ayrıca "Sıcak Haber" kategorisinde, İsrail ordusunun Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıyı yansıtan bir fotoğrafla "Finalist" ödülünü de aldı.

Seri Portre Kategorisinde Ödül

Görsel Arşiv Haber Müdürü Esra Hacıoğlu Karakaya da, "Farklı yaş ve meslek gruplarından kadınlar tarafından kurulan Ankara Kadın Orkestrası" çalışmasıyla aynı yarışmada "Seri Portre" kategorisinde "Award of Excellence" ödülünü kazandı.

POY Yarışması Hakkında

Her yıl düzenlenen POY, basın fotoğrafçılığı alanında uzman bir jürinin dikkatli değerlendirmesiyle ödüller dağıtıyor. Bu yılki oylamalar, 24 Şubat’a kadar devam edecek.

AA’nın Geçmiş Başarıları

AA foto muhabirleri, daha önceki yıllarda da POY yarışmasında ödüller kazanmıştı. 2014 yılında Mosaab Elshamy, 2015'te Sebastian Castenada, 2016'da Mustafa Hassona, 2020'de Elif Öztürk, 2021'de ise Şebnem Coşkun, Elif Öztürk, Arif Hüdaverdi Yaman, Gökhan Balcı ve Onur Çoban gibi isimler ödüller kazandı. 2023'te ise Burak Akbulut, Özge Elif Kızıl, Şebnem Coşkun ve Wolfgang Schwan ödül almıştı. 2024 yılında ise Ali Cadallah, Abed Zagout, Abed Rahim Khatib, Belal Khaled, Wojciech Grzedzinski ve Muhammed Enes Yıldırım ödül kazanarak bu geleneği sürdürdü.

AA muhabirleri, dünyanın en önemli basın fotoğrafı yarışmalarından "Pictures of the Year International"da (POY) 5 farklı ödüle layık görüldü. ABD'de Missouri Üniversitesi Gazetecilik Fakültesince 1944'ten bu yana düzenlenen POY'da, AA foto muhabiri Ali Cadallah, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Balah kentinde Abu Aişa ailesine ait eve düzenlediği saldırıyla ilgili fotoğrafıyla "Genel Haber" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

AA muhabirleri, dünyanın en önemli basın fotoğrafı yarışmalarından "Pictures of the Year International"da (POY) 5 farklı ödüle layık görüldü. ABD'de Missouri Üniversitesi Gazetecilik Fakültesince 1944'ten bu yana düzenlenen POY'da, AA foto muhabiri Ali Cadallah, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Balah kentinde Abu Aişa ailesine ait eve düzenlediği saldırıyla ilgili fotoğrafıyla "Genel Haber" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.