AA 'Yılın Kareleri' Oylaması Başladı

Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylaması Duyuruldu

Geleneksel hale gelen Anadolu Ajansı (AA) 'Yılın Kareleri' oylaması bu yıl da başladı. Oylama, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesi sonrasında Suriye'de yaşanan olayları da kapsıyor.

Bu yılki oylama, dünya genelinde önemli olayların yanı sıra, Suriye'deki değişimlerin yansımalarını ve halkın gözü önünde gerçekleşen tarihi anları içerecek şekilde geniş bir bakış açısıyla hazırlanıyor.

Katılımcılar, yanlarında kültürel ve sosyal konuları da barındıran fotoğraflar ile bu oylamaya katkıda bulunma şansı bulacaklar. Yılın kareleri arasında seçim yaparak, önemli anların hafızalardaki yerini sağlamlaştıracaklar.

Oylamanın başlangıç tarihi ve detaylarıyla ilgili daha fazla bilgi, Anadolu Ajansı'nın resmi web sitesinde yer alacak.

AA’nın "Yılın Kareleri" oylaması: Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla düzenlenen 'Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet' etkinliği için sabah namazında camilerde bir araya gelen on binlerce katılımcı kortejle yürüyüşe başladı.

AA’nın "Yılın Kareleri" oylaması: Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla düzenlenen 'Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet' etkinliği için sabah namazında camilerde bir araya gelen on binlerce katılımcı kortejle yürüyüşe başladı.