Aalter Belediye Başkanı Pieter De Crem İstifa Etti: Kayıtlarda Ayrımcılık Tespit edildi

Aalter Belediye Başkanı Pieter De Crem, belediyede yabancı kökenlilere yönelik kayıt ayrımcılığı tespit edilince görevinden istifa etti.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 12:34
Aalter Belediye Başkanı Pieter De Crem Görevinden Ayrıldı

Belediyede yabancı isimli vatandaşların kayıt işlemlerinde ayrımcılık tespit edildi

Aalter kentinin belediye başkanı ve eski başbakan yardımcısı Pieter De Crem, belediyesindeki kayıt uygulamalarında yabancı kökenli sakinlere karşı ayrımcılık yapıldığı tespit edilmesi üzerine istifa etti.

Flamanca yayın yapan kamu televizyonu VRT ile De Morgen gazetesinin şikayetler üzerine mart ayında yürüttüğü ortak araştırma, Aalter Belediyesine yeni kayıt yaptırmak isteyen yabancı isimli bireylerin işlemlerinin Belçikalılardan dokuz kat daha uzun sürdüğünü ortaya koydu.

Bu bulguların ardından yapılan Flaman hükümeti denetimi, uygulamanın ayrımcı nitelikte olduğunu doğruladı. Flaman Bölgesi İçişleri Bakanı Hilde Crevits soruşturma başlattı ve De Crem'in görevden alınması ihtimali gündeme geldi.

Crevits, "Yasal hükümler uzun süredir açıkça ihlal edildi." ifadelerini kullandı.

Hristiyan Demokrat CD&V üyesi Pieter De Crem, dün itibarıyla belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliğinden ayrıldığını duyurdu.

Yetkililer, bu gelişmenin De Crem'in uluslararası fuarlarda Belçika'yı temsil etmekten sorumlu kurum olan BelExpo Genel Komiseri olarak sürdürdüğü görevlerini etkilemediğini belirtti.

Pieter De Crem, 2018-2020 yılları arasında Başbakan Yardımcısı, Savunma ve İçişleri Bakanı olarak görev yapmıştı.

