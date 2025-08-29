AB 19. yaptırım paketini hızlandırıyor: 26 ülke Rus saldırılarını kınadı

AB, 19. yaptırım paketi çalışmalarını hızlandırıyor

26 üye ülke ortak kınama yayınladı

Avrupa Birliği'ne (AB) üye 26 ülke, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son saldırılarını kınayarak 19'uncu yaptırım paketiyle ilgili çalışmaların hızlandırıldığını bildirdi.

Macaristan dışındaki AB ülkeleri, 27 Ağustos'ta Rusya'nın başkent Kiev başta olmak üzere çok sayıda Ukrayna şehrine düzenlediği saldırılara ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ukrayna halkıyla dayanışma içindeyiz, saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz."

Açıklamada, AB'nin Kiev'deki delegasyon binasının ağır hasar gördüğü vurgulanarak, "Diplomatların ve diplomatik personelin hayatını tehlikeye atmak Viyana Sözleşmesi'nin açık ihlalidir." denildi.

Metinde ayrıca Kiev'deki British Council binasının da büyük zarar gördüğü ve bir güvenlik görevlisinin yaralandığı kaydedildi. Açıklamada, "Sivillere ve sivil hedeflere yönelik kasıtlı saldırılar savaş suçudur." ifadesi yer aldı.

Birlik, Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini belirterek Rusya'ya yönelik 19'uncu yaptırım paketi çalışmalarını hızlandıracağını duyurdu.

Açıklamada, Ukrayna’nın Mart 2025'ten bu yana koşulsuz ateşkese bağlı kaldığı ve barışa hazır olduğunun defalarca ifade edildiği hatırlatıldı. Buna rağmen Rusya'nın saldırılarını yoğunlaştırdığı savunuldu.

Ortak metinde, "Rusya öldürmeye son vermeli ve barış için gerçek bir irade ortaya koymalıdır." denilirken, AB'nin ABD başta olmak üzere uluslararası ortaklarla birlikte kapsamlı, adil ve kalıcı bir barış için çalışmaya devam edeceğinin altı çizildi.